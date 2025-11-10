Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’414 0.9%  SPI 17’134 0.9%  Dow 46’987 0.2%  DAX 24’014 1.9%  Euro 0.9319 0.1%  EStoxx50 5’668 1.8%  Gold 4’087 2.2%  Bitcoin 85’608 1.3%  Dollar 0.8059 0.0%  Öl 63.7 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Idorsia36346343
Top News
Wisekey-Aktie: Satelliten-Tochter Wisesat soll an die NASDAQ
SIX: Fusion Baloise/Helvetia führt zu Indexänderungen - Swatch I-Aktien fallen aus SLI
Emmi-Aktie fester: Auflösung der Aktionärsgruppe ZMP Invest, MIBA, Käsermeister
Deutsche Bank-Analyse: Buy-Bewertung für Deutsche Bank-Aktie von UBS AG
"Big Short" gegen KI-Boom: Michael Burry wettet gegen NVIDIA und Palantir
Suche...

Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

37.22
CHF
0.71
CHF
1.94 %
13:00:50
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.11.2025 11:11:54

Novo Nordisk Buy

Novo Nordisk
37.22 CHF 1.94%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 600 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Dass US-Konkurrent Pfizer im Bieterkampf um den Adipositas-Spezialisten Metsera das Rennen gemacht habe, lese sich moderat positiv für den dänischen Pharmakonzern, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Ausblick auf 2026 dürfte nun aber den Erwartungen an ein deutliches Umsatzwachstum einen weiteren Dämpfer versetzen./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:16 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
600.00 DKK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
39.98 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
291.20 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novo Nordisk

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten