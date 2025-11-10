Novo Nordisk 37.22 CHF 1.94% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 600 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Dass US-Konkurrent Pfizer im Bieterkampf um den Adipositas-Spezialisten Metsera das Rennen gemacht habe, lese sich moderat positiv für den dänischen Pharmakonzern, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Ausblick auf 2026 dürfte nun aber den Erwartungen an ein deutliches Umsatzwachstum einen weiteren Dämpfer versetzen./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:16 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.