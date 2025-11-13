Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'761 -0.3%  SPI 17'545 -0.5%  Dow 47'457 -1.7%  DAX 24'042 -1.4%  Euro 0.9208 -0.2%  EStoxx50 5'743 -0.8%  Gold 4'179 0.2%  Bitcoin 76'928 -2.7%  Dollar 0.7917 -0.1%  Öl 63.9 1.2% 
Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

39.02
CHF
-0.41
CHF
-1.04 %
09:00:08
BRXC
14.11.2025 07:40:22

Novo Nordisk Buy

Novo Nordisk
39.02 CHF -1.04%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novo Nordisk von 425 auf 400 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Preis-Deal zu Wegovy mit der US-Regierung sorge für Klarheit und sei ein erster wichtiger Schritt, schrieb Kerry Holford am Donnerstagabend./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

