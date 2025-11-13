Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
Novo Nordisk
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novo Nordisk von 425 auf 400 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Preis-Deal zu Wegovy mit der US-Regierung sorge für Klarheit und sei ein erster wichtiger Schritt, schrieb Kerry Holford am Donnerstagabend./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Novo Nordisk
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
400.00 DKK
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
42.49 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
318.65 DKK
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
-
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Novo Nordisk
