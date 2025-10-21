ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Netflix nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1495 US-Dollar belassen. Der Streaminganbieter habe im dritten Quartal solide abgeschnitten und sei beim Umsatz auf einem guten Weg zum oberen Ende der Jahreszielspanne, schrieb John C. Hodulik in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Ein dank des Programmangebots starkes Schlussquartal sollte eine solide Ausgangsbasis für 2026 liefern. Das Management sei zudem auf Reinvestitionen in ein organisches Geschäftswachstum - ergänzt um selektive Zukäufe - fokussiert und nicht interessiert an traditionellen Medienunternehmen./gl/ck;