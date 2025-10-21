Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’617 -0.1%  SPI 17’360 0.0%  Dow 46’787 -0.3%  DAX 24’227 -0.4%  Euro 0.9237 0.0%  EStoxx50 5’656 -0.6%  Gold 4’015 -2.7%  Bitcoin 86’078 -0.5%  Dollar 0.7957 0.0%  Öl 62.6 1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Darum bewegt sich der Franken wenig zu Euro und Dollar
Druck auf D-Wave Quantum-Aktie: Warrant-Einlösung belastet den Kurs - Quantum eMotion im Fokus
Ausblick: IBM präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Der (bessere) Warren Buffett ETF
Curevac-Aktie im Blick: Übernahme durch BioNtech rückt näher
Suche...
Plus500 Depot

Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061

912.87
CHF
-71.15
CHF
-7.23 %
15:28:01
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.10.2025 14:44:53

Netflix Buy

Netflix
912.87 CHF -7.23%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Netflix nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1495 US-Dollar belassen. Der Streaminganbieter habe im dritten Quartal solide abgeschnitten und sei beim Umsatz auf einem guten Weg zum oberen Ende der Jahreszielspanne, schrieb John C. Hodulik in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Ein dank des Programmangebots starkes Schlussquartal sollte eine solide Ausgangsbasis für 2026 liefern. Das Management sei zudem auf Reinvestitionen in ein organisches Geschäftswachstum - ergänzt um selektive Zukäufe - fokussiert und nicht interessiert an traditionellen Medienunternehmen./gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 01:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 01:29 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Netflix

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Netflix-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Netflix-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Netflix Inc. Buy
Unternehmen:
Netflix Inc. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 1’495.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 1’241.35 		Abst. Kursziel*:
20.43%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 1’124.52 		Abst. Kursziel aktuell:
32.95%
Analyst Name::
John C. Hodulik 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Netflix Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Netflix Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14:44 Netflix Buy UBS AG
12:36 Netflix Kaufen DZ BANK
08:59 Netflix Outperform Bernstein Research
06:46 Netflix Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:17 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen