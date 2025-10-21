Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Netflix Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Netflix nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1495 US-Dollar belassen. Der Streaminganbieter habe im dritten Quartal solide abgeschnitten und sei beim Umsatz auf einem guten Weg zum oberen Ende der Jahreszielspanne, schrieb John C. Hodulik in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Ein dank des Programmangebots starkes Schlussquartal sollte eine solide Ausgangsbasis für 2026 liefern. Das Management sei zudem auf Reinvestitionen in ein organisches Geschäftswachstum - ergänzt um selektive Zukäufe - fokussiert und nicht interessiert an traditionellen Medienunternehmen./gl/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 01:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Buy
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 1’495.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 1’241.35
|
Abst. Kursziel*:
20.43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 1’124.52
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.95%
|
Analyst Name::
John C. Hodulik
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
16:29
|Netflix Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Netflix (finanzen.ch)
|
16:01
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start fester (finanzen.ch)
|
16:01
|NYSE-Handel S&P 500 zum Start des Mittwochshandels stabil (finanzen.ch)
|
06:33
|Netflix: Auf Kurs zu einer Milliarde Zuschauer (AWP)
|
21.10.25
|Netflix shares drop as Brazil tax dispute hits profits (Financial Times)
|
21.10.25
|'Catan' als Film und Serie - Netflix kauft die Rechte (AWP)
|
21.10.25
|Netflix verfehlt Gewinnerwartungen nach Steuerstreit (AWP)
Analysen zu Netflix Inc.
|14:44
|Netflix Buy
|UBS AG
|12:36
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|08:59
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|06:46
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:17
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:44
|Netflix Buy
|UBS AG
|12:36
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|08:59
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|06:46
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:17
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:44
|Netflix Buy
|UBS AG
|12:36
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|08:59
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|06:17
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|06:46
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.07.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.06.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|912.87
|-7.23%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:04
|
UBS AG
Amazon Buy
|15:04
|
UBS AG
Microsoft Buy
|15:03
|
UBS AG
Alphabet C Neutral
|14:45
|
JP Morgan Chase & Co.
Hannover Rück Overweight
|14:44
|
UBS AG
Netflix Buy
|14:04
|
RBC Capital Markets
Coca-Cola Outperform
|14:03
|
Jefferies & Company Inc.
Hermès Hold