Aufschläge in New York: NASDAQ 100 mit positivem Vorzeichen

Am Mittwoch verbucht der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ ein Plus in Höhe von 0.33 Prozent auf 24’583.58 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.058 Prozent auf 24’517.27 Punkte an der Kurstafel, nach 24’503.10 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24’904.66 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24’432.19 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 1.23 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 24’817.95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 23’384.77 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 19.11.2024, bei 20’684.59 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 17.20 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 26’182.10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’542.20 Zählern registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Constellation Energy (+ 6.17 Prozent auf 360.29 USD), ON Semiconductor (+ 3.69 Prozent auf 47.24 USD), IDEXX Laboratories (+ 3.29 Prozent auf 692.23 USD), KLA-Tencor (+ 3.15 Prozent auf 1’158.50 USD) und Alphabet A (ex Google) (+ 3.04 Prozent auf 292.92 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-11.74 Prozent auf 182.52 USD), Netflix (-4.29 Prozent auf 109.19 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-3.49 Prozent auf 222.26 USD), Vertex Pharmaceuticals (-2.87 Prozent auf 423.01 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (-2.74 Prozent auf 705.47 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 29’077’363 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.915 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Die Charter A-Aktie weist mit 5.63 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.41 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch