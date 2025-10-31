NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 1390 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Eine Übernahme des Medienunternehmens Warner Bros. Discovery würde dem Streamingriesen nicht viele Neukunden bescheren, schrieb Laurent Yoon am Freitag unter Verweis auf Kreise-Meldungen. Demnach hat Netflix Berater zur Prüfung einer solchen Transaktion angeheuert. Mehr als 90 Prozent der Abonnenten des Warner-Streamingdienstes HBO Max seien bereits Netflix-Kunden. Daher sei die Frage, ob es sinnvoll wäre, zehn bis 15 Prozent der eigenen Marktkapitalisierung dafür aufzuwenden, nur um das Risiko zu verringern und vielleicht ein klein wenig zusätzliches Potenzial zu schaffen. Nach "nicht ganz so hervorragenden" Geschäftszahlen für das dritte Quartal, die den Netflix-Aktienkurs deutlich belastet hätten, erscheine eine Übernahme des Filmgeschäfts von Warner Bros dann aber doch nicht mehr so weit hergeholt./rob/gl/ag/mis;