Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’288 -0.2%  SPI 17’046 -0.1%  Dow 47’522 -0.2%  DAX 24’046 -0.3%  Euro 0.9283 0.1%  EStoxx50 5’691 -0.2%  Gold 4’021 -0.4%  Bitcoin 88’021 1.5%  Dollar 0.8026 0.1%  Öl 65.0 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagvormittag
Weniger Risiko und geringere Renditechancen: Wie funktionieren "Outcome-based-ETFs"?
Zwahlen-&-Mayr-Aktie: Sitindustrie sichert sich Mehrheit mit erfolgreichem Übernahmeangebot
Bachem-Aktie bricht ein: CEO-Wechsel mitten im grössten Ausbauprojekt der Firmengeschichte
SNB-Aktie im Minus: Nationalbank schreibt nach starkem Quartal wieder Gewinn
Suche...
Plus500 Depot

Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061

906.24
CHF
35.51
CHF
4.08 %
09:13:37
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

31.10.2025 06:47:28

Netflix Outperform

Netflix
906.24 CHF 4.08%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 1390 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Eine Übernahme des Medienunternehmens Warner Bros. Discovery würde dem Streamingriesen nicht viele Neukunden bescheren, schrieb Laurent Yoon am Freitag unter Verweis auf Kreise-Meldungen. Demnach hat Netflix Berater zur Prüfung einer solchen Transaktion angeheuert. Mehr als 90 Prozent der Abonnenten des Warner-Streamingdienstes HBO Max seien bereits Netflix-Kunden. Daher sei die Frage, ob es sinnvoll wäre, zehn bis 15 Prozent der eigenen Marktkapitalisierung dafür aufzuwenden, nur um das Risiko zu verringern und vielleicht ein klein wenig zusätzliches Potenzial zu schaffen. Nach "nicht ganz so hervorragenden" Geschäftszahlen für das dritte Quartal, die den Netflix-Aktienkurs deutlich belastet hätten, erscheine eine Übernahme des Filmgeschäfts von Warner Bros dann aber doch nicht mehr so weit hergeholt./rob/gl/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 05:22 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 05:22 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Netflix

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Netflix-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Netflix-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Netflix Inc. Outperform
Unternehmen:
Netflix Inc. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 1’390.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 1’089.13 		Abst. Kursziel*:
27.62%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 1’089.13 		Abst. Kursziel aktuell:
27.62%
Analyst Name::
Laurent Yoon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Netflix Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Netflix Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
06:47 Netflix Outperform Bernstein Research
06:47 Netflix Outperform Bernstein Research
22.10.25 Netflix Buy UBS AG
22.10.25 Netflix Kaufen DZ BANK
22.10.25 Netflix Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen