Netflix Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 1’390.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 1’089.13
|
Abst. Kursziel*:
27.62%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 1’089.13
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.62%
|
Analyst Name::
Laurent Yoon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
30.10.25
|Netflix Aktie News: Netflix am Donnerstagabend schwächer (finanzen.ch)
|
30.10.25
|Netflix Aktie News: Netflix am Nachmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
30.10.25
|Canal+ takes on Netflix in Africa with $3bn bet on satellite TV (Financial Times)
|
27.10.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
24.10.25
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
22.10.25
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite fällt letztendlich zurück (finanzen.ch)
|
22.10.25
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet die Mittwochssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Netflix Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|906.24
|4.08%
