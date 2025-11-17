Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Netflix Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Netflix nach dem vollzogenen Aktiensplit von 1.500 auf 145 US-Dollar angepasst und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das aktuelle Kursniveau und der nach dem Aktiensplit optisch günstigere Titel böten eine hervorragende Einstiegsmöglichkeit in die boomende Streamingwelt, schrieb Markus Leistner in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Streaming-Gigant profitiere weiterhin von seinen exklusiven Inhalten, der günstigeren, werbefinanzierten Abo-Variante sowie von einem schwachen US-Dollar. Die Pipeline sei für das Abschlussquartal bestens gefüllt, und mit der letzten Staffel von "Stranger Things" erscheine zudem ein Serienhit mit Suchtpotenzial. Netflix führte einen Aktiensplit im Verhältnis 10:1 durch. Das heißt: Wer 10 Aktien im Depot hatte, hält künftig 100. Der rechnerische Wert der Aktie sinkt damit um 90 Prozent; der bereinigte Schlusskurs der Aktie liegt damit bei 111,217 Dollar./rob/la/zb;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Passende Hebelprodukte auf Netflix
|Mini Futures
|Hebel
|Steigender Netflix-Kurs
|>20
|Fallender Netflix-Kurs
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Kaufen
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
$ 1’112.17
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
$ 1’112.50
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Markus Leistner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
14.11.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 schlussendlich freundlich (finanzen.ch)
|
14.11.25
|S&P 500 aktuell: S&P 500 gibt letztendlich nach (finanzen.ch)
|
14.11.25
|Netflix Aktie News: Netflix tendiert am Freitagabend tiefer (finanzen.ch)
|
14.11.25
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 nachmittags in Grün (finanzen.ch)
|
14.11.25
|Börse New York: S&P 500 legt nachmittags zu (finanzen.ch)
|
14.11.25
|Starker Wochentag in New York: So steht der S&P 500 aktuell (finanzen.ch)
|
14.11.25
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 mittags freundlich (finanzen.ch)
|
14.11.25
|Netflix Aktie News: Netflix am Freitagnachmittag mit Einbussen (finanzen.ch)
Analysen zu Netflix Inc.
|11:07
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.10.25
|Netflix Buy
|UBS AG
|22.10.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|11:07
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.10.25
|Netflix Buy
|UBS AG
|22.10.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|11:07
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.10.25
|Netflix Buy
|UBS AG
|22.10.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.07.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.06.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|88.79
|-90.17%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:26
|
Goldman Sachs Group Inc.
BNP Paribas Buy
|12:23
|
Barclays Capital
Siemens Energy Equal Weight
|12:22
|
Barclays Capital
AUTO1 Overweight
|12:22
|
Barclays Capital
Vodafone Group Equal Weight
|12:09
|
Jefferies & Company Inc.
Boeing Buy
|12:03
|
JP Morgan Chase & Co.
NVIDIA Overweight
|11:58
|
Jefferies & Company Inc.
Oracle Buy