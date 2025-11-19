Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels in Grün

Der NASDAQ 100 erhöhte sich im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0.56 Prozent auf 24’640.52 Punkte. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0.058 Prozent fester bei 24’517.27 Punkten, nach 24’503.10 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 24’904.66 Punkte, das Tagestief hingegen 24’432.19 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 1.00 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Wert von 24’817.95 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 19.08.2025, den Wert von 23’384.77 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 20’684.59 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 17.47 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 26’182.10 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16’542.20 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Constellation Energy (+ 5.34 Prozent auf 357.48 USD), Applied Materials (+ 4.45 Prozent auf 235.13 USD), Broadcom (+ 4.09 Prozent auf 354.42 USD), IDEXX Laboratories (+ 4.01 Prozent auf 697.10 USD) und KLA-Tencor (+ 3.95 Prozent auf 1’167.46 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-9.82 Prozent auf 186.50 USD), Netflix (-3.58 Prozent auf 110.00 USD), Vertex Pharmaceuticals (-3.33 Prozent auf 421.03 USD), Charter A (-3.22 Prozent auf 194.22 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (-3.11 Prozent auf 702.75 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 54’083’405 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.915 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Die Charter A-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.41 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch