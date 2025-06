NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 1220 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Doug Anmuth geht in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung von einem prozentual zweistelligen Umsatzwachstum bis 2026, einer kontinuierlichen Margenausweitung, einem Anstieg des Free Cashflow und größeren Aktienrückkäufen aus. Er hält aber das Chance/Risiko-Verhältnis der Aktien des Streaminganbieters für weniger überzeugend./rob/edh/ag;