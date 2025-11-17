Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Netflix Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 1390 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Das Rennen um die Übernahme des Medienkonzerns Warner Bros sei eröffnet, schrieb Laurent Yoon am Mittwoch zur US-Medien- und Telekombranche. Unverbindliche Gebote in einer ersten Runde seien in wenigen Tagen zu erwarten. Mindestens drei Unternehmen dürften wohl mitbieten: Paramount Skydance, Netflix und Comcast. Paramount habe das größte Interesse und sei finanziell und regulatorisch am besten aufgestellt. Netflix stehe besser da als Comcast, sei allerdings regulatorischen Risiken ausgesetzt./ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 08:18 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 1’390.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 114.09
|
Abst. Kursziel*:
1’118.34%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 114.39
|
Abst. Kursziel aktuell:
1’115.14%
|
Analyst Name::
Laurent Yoon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
18.11.25
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
18.11.25
|Netflix Aktie News: Netflix am Dienstagabend im Plus (finanzen.ch)
|
18.11.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
18.11.25
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schwächelt am Mittag (finanzen.ch)
|
18.11.25
|Netflix Aktie News: Netflix gewinnt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
18.11.25
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.ch)
|
17.11.25
|Minuszeichen in New York: S&P 500 legt zum Ende des Montagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
17.11.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)