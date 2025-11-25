Handel in New York: NASDAQ 100 letztendlich stärker

Am Dienstag bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 0.58 Prozent höher bei 25’018.36 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.337 Prozent schwächer bei 24’790.07 Punkten in den Dienstagshandel, nach 24’873.85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25’069.54 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24’542.72 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25’358.16 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.08.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 23’425.60 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, bei 20’804.89 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 19.27 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26’182.10 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16’542.20 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Zoom Communications (+ 9.85 Prozent auf 86.34 USD), Dollar Tree (+ 5.40 Prozent auf 105.66 USD), Analog Devices (+ 5.27 Prozent auf 252.02 USD), Applied Materials (+ 5.00 Prozent auf 242.46 USD) und Lululemon Athletica (+ 4.62 Prozent auf 177.51 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil AMD (Advanced Micro Devices) (-4.15 Prozent auf 206.13 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3.83 Prozent auf 172.19 USD), NVIDIA (-2.59 Prozent auf 177.82 USD), Arm (-2.43 Prozent auf 131.44 USD) und Netflix (-2.40 Prozent auf 104.40 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 72’115’905 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.773 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier soll ein KGV von 5.59 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.34 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

