SMI 13'422 0.5%  SPI 18'503 0.5%  Dow 49'525 0.5%  DAX 25'262 0.5%  Euro 0.9320 0.1%  EStoxx50 5'997 1.6%  Gold 4'501 0.5%  Bitcoin 72'347 -0.5%  Dollar 0.8011 0.3%  Öl 63.2 0.9% 
09.01.2026 20:27:13

Intel Aktie News: Intel zieht am Abend deutlich an

Intel Aktie News: Intel zieht am Abend deutlich an

Die Aktie von Intel gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Intel konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 10,0 Prozent auf 45,23 USD.

Intel
35.17 CHF 3.57%
Das Papier von Intel legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 10,0 Prozent auf 45,23 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 23'700 Punkten steht. Bei 45,52 USD markierte die Intel-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 41,78 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 21'399'810 Intel-Aktien.

Am 09.01.2026 markierte das Papier bei 45,52 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 0,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 17,67 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 156,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,037 USD, nach 0,380 USD im Jahr 2024. Am 23.10.2025 lud Intel zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es stand ein EPS von 0,90 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Intel noch ein Gewinn pro Aktie von -3,88 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 13.65 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Intel 13.28 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 22.01.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 28.01.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,332 USD je Intel-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Lyao / Shutterstock.com

