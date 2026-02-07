Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’503 0.3%  SPI 18’638 0.3%  Dow 50’116 2.5%  DAX 24’721 0.9%  Euro 0.9171 0.0%  EStoxx50 5’998 1.2%  Gold 4’959 3.8%  Bitcoin 55’453 13.4%  Dollar 0.7759 -0.3%  Öl 68.1 1.2% 
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Beförderungen: Wie schnell muss man im Job aufsteigen?
KW 6: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Micron-Aktie: Speicherchips als nächster Wachstumstreiber nach NVIDIA
D-Wave-Aktie: Trotz jüngster Schwäche bleibt Analyst klar optimistisch
Wochenperformance 07.02.2026 03:41:00

KW 6: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

06.02.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.70% p.a. Multi Barrier Reverse auf Convertible AMD, Nvidia
06.02.26 SG-Marktüberblick: 06.02.2026
06.02.26 SMI-Anleger werden vorsichtiger
06.02.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 5‘000-Dollar-Marke als Widerstand
05.02.26 Julius Bär: 19.60% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Barrick Mining Corp, Freeport-McMoRan Inc, Pan American Silver Corp
05.02.26 Rohstoffmärkte starten fulminant ins neue Jahr
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
Kryptomarkt stürzt ab: Bitcoin rauscht in Richtung der 60'000er-Marke - auch Ethereum & Ripple sacken ab
Rheinmetall-Aktie-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet mit Buy
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co.: Deutsche Rüstungsexporte in Höhe von 12 Milliarden Euro genehmigt
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zieht am Freitagmittag an
DroneShield-Aktie verliert erneut: Notierung neuer Stammaktien beantragt - Verstärkt sich nun der Abwärtsdruck?
KW 6: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag im Plus
Under Armour Aktie News: Anleger decken sich am Abend mit Under Armour ein
Under Armour Aktie News: Under Armour steigt am Freitagnachmittag stark

KW 6: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 6: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 06/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
22:34 Medien: Dortmund droht längerer Can-Ausfall
22:30 AKTIEN IM FOKUS 3: KI-Investitionen bereiten auch bei Amazon Kopfzerbrechen
22:30 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow nimmt 50.000 Punkte - Risikofreude zieht an
22:19 Aktien New York Schluss: Dow knackt 50.000 Punkte - Risikobereitschaft zieht an
21:49 Dow knackt magische Marke von 50.000 Punkten
21:05 Devisen: Euro steigt wieder über 1,18 US-Dollar
20:47 ROUNDUP 4: Betrieb am BER läuft wieder - Verspätungen und Ausfälle
21:52 Dow Jones Industrial erstmals über 50.000 Punkten
20:07 Frankreich öffnet Generalkonsulat in Grönland
20:06 Aktien New York: Dow nahe 50.000 Punkten - Nasdaq auch erholt trotz Amazon