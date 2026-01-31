Intel Aktie 941595 / US4581401001
31.01.2026 22:30:39
Januar 2026: Experten empfehlen Intel-Aktie mehrheitlich zu halten
So haben Experten die Intel-Aktie zuletzt eingeschätzt.
Intel Experten haben ihre Einschätzung der Intel-Aktie veröffentlicht.
3 Experten raten die Intel-Aktie zu kaufen, 19 Analysten stufen die Anteilsscheine von Intel mit Halten ein, 3 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 44,60 USD, was einem erwarteten Abschlag von 1,87 USD zum aktuellen NAS-Stand der Intel-Aktie von 46,47 USD entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|36,00 USD
|-22,53
|28.01.2026
|DZ BANK
|-
|-
|26.01.2026
|RBC Capital Markets
|48,00 USD
|3,29
|23.01.2026
|Bernstein Research
|36,00 USD
|-22,53
|23.01.2026
|Jefferies & Company Inc.
|45,00 USD
|-3,16
|23.01.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|35,00 USD
|-24,68
|23.01.2026
|RBC Capital Markets
|50,00 USD
|7,60
|21.01.2026
|RBC Capital Markets
|50,00 USD
|7,60
|15.01.2026
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: Dragan Jovanovic / Shutterstock.com
Nachrichten zu Intel Corp.
|
30.01.26
|Intel Aktie News: Intel tendiert am Abend auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
30.01.26