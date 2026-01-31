Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Intel Aktie 941595 / US4581401001

Analysen 31.01.2026 22:30:39

Januar 2026: Experten empfehlen Intel-Aktie mehrheitlich zu halten

Januar 2026: Experten empfehlen Intel-Aktie mehrheitlich zu halten

So haben Experten die Intel-Aktie zuletzt eingeschätzt.

Intel
37.31 CHF 1.65%
Intel Experten haben ihre Einschätzung der Intel-Aktie veröffentlicht.

3 Experten raten die Intel-Aktie zu kaufen, 19 Analysten stufen die Anteilsscheine von Intel mit Halten ein, 3 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 44,60 USD, was einem erwarteten Abschlag von 1,87 USD zum aktuellen NAS-Stand der Intel-Aktie von 46,47 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research36,00 USD-22,5328.01.2026
DZ BANK--26.01.2026
RBC Capital Markets48,00 USD3,2923.01.2026
Bernstein Research36,00 USD-22,5323.01.2026
Jefferies & Company Inc.45,00 USD-3,1623.01.2026
JP Morgan Chase & Co.35,00 USD-24,6823.01.2026
RBC Capital Markets50,00 USD7,6021.01.2026
RBC Capital Markets50,00 USD7,6015.01.2026

Redaktion finanzen.ch


