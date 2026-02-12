Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Experten zuversichtlich 12.02.2026 15:46:00

BioNTech-Aktie überzeugt 2026 bislang - Analysten erwarten zusätzliche Impulse

Das Jahr 2026 ist für BioNTech-Anleger bislang nur als Erfolg zu werten. Aus Expertensicht stehen die Chancen gut, dass die Verluste des Vorjahres noch aufgeholt werden können.

• BioNTech-Aktie 2026 bisher deutlich im Plus
• Analystenkonsens überwiegend "Buy"
• Fokusverlagerung auf umfangreiche Onkologie-Pipeline

Rund 15 Prozent liegt die BioNTech-Aktie 2026 bislang an der NASDAQ im Plus. Damit wurde ein Teil der Verluste aus dem Vorjahr wieder aufgeholt, noch steht das Minus auf Zwölfmonatssicht bei rund elf Prozent.

Onkologie-Pipeline als Kern des 2026-Jahres

BioNTech steht 2026 vor einem entscheidenden Wendepunkt: Nach dem pandemiebedingten Boom schrumpfen die Comirnaty-Einnahmen, während die Onkologie-Pipeline mit ambitionierten Phase-III-Studien zum Multi-Produkt-Onkologie-Spieler aufbauen soll.

BioNTech positioniert sich klar als Krebsforscher: Bis Jahresende sollen 15 Phase-III-Studien laufen, ergänzt durch sechs Neustarts und sieben entscheidende Data-Readouts. Fokus liegt auf Kandidaten wie Gotistobart (BNT316) für Lungenkrebs mit US-Orphan-Status sowie dem bispezifischen Antikörper Pumitamig (BNT327) in Kooperation mit Bristol Myers Squibb. Diese Offensive zielt darauf ab, den Rückgang der Impfstoffe durch individualisierte mRNA-Immuntherapien und ADCs zu kompensieren - ein Pivot, das CEO Ugur Sahin als "entscheidendes Jahr" betont.

Analysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial

Dass dieser Plan durchaus gelingen kann und sich die möglichen Erfolge auch weiter positiv in der Kursentwicklung widerspiegeln könnten, halten Analysten offenbar für möglich. Auf TipRanks haben 13 Experten ihre Bewertung für die BioNTech-Aktie abgeben - zwölf von ihnen raten zum Kauf, nur einer hat eine "Halten" Bewertung für den Anteilsschein. Das durchschnittliche Kursziel bietet mit 143.17 US-Dollar noch reichlich Luft nach oben: Am Mittwoch hatte die Aktie den NASDAQ-Aktie bei 109,38 US-Dollar beendet und zeigt sich am Donnerstag zeitweise 0,77 Prozent schwächer bei 108,54 US-Dollar.

