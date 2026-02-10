Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Nachfrage bleibt hoch 10.02.2026 16:06:00

TSMC-Aktie im Aufwind: Historischer Umsatzrekord lässt Chip-Konkurrenz hinter sich

TSMC hat im Januar 2026 einen neuen Umsatzrekord erzielt. Ein Bericht betont, dass dies die anhaltend starke KI-Nachfrage unterstreiche.

• Januar-Umsatz steigt um 37 Prozent dank KI-Nachfrage
• Capex-Pläne 2026 bei bis zu 56 Milliarden US-Dollar
• Management mahnt trotz Boom zu Investitionsdisziplin

Während viele Tech-Titel in den vergangenen Wochen am Markt angesichts der Zweifel an hohen KI-Ausgaben kritisch betrachtet wurden, wartet TSMC nun mit einer riesigen Erfolgsmeldung auf. Der weltweit grösste unabhängige Auftragsfertiger für Halbleiterchips hat einem Bericht von Bloomberg zufolge im ersten Monat des Jahres 2026 konsolidierte Erlöse von rund 401,26 Milliarden TWD (ca. 12,7 Milliarden US Dollar) erzielt - der höchste Monatswert in der Firmengeschichte.

Das entspricht einem Wachstum von rund 37 Prozent gegenüber dem Vorjahr und etwa 19,8 Prozent gegenüber dem Vormonat. Damit schlug sich der taiwanesische Chipkonzern sogar noch besser als erwartet: Das Wachstum liegt über dem für das Gesamtjahr erwarteten Umsatzplus von etwa 30 Prozent, was auf eine sehr robuste Auftragslage hinweist.

Milliarden-Wette auf die Zukunft

Laut Bloomberg festigt TSMC damit seine Rolle als unverzichtbares Rückgrat der globalen Tech-Industrie. Als Hauptlieferant für Giganten wie NVIDIA und Apple profitiert das Unternehmen direkt von jedem neuen KI-Modell, das weltweit trainiert wird. Doch die Pläne der Führungsebene sind offenbar noch deutlich ambitionierter: Für das laufende Jahr 2026 plant der Konzern Investitionsausgaben (Capex) in einer astronomischen Höhe von 52 bis 56 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einer Steigerung von bis zu 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie aus dem Bericht weiter hervorgeht. Dieses Kapital soll dabei primär in die Entwicklung der nächsten Chip-Generation fliessen. Das Ziel ist die Marktführerschaft bei der 2-Nanometer-Technologie, um den technologischen Vorsprung gegenüber Konkurrenten wie Intel oder Samsung weiter auszubauen.

TSMC-Management mahnt zu Disziplin

Trotz der Euphorie am Markt zeigt sich das Management unter CEO C.C. Wei laut Bloomberg mit einer Mischung aus Optimismus und Disziplin. Zwar sei der KI-Boom real und kein kurzfristiges Phänomen, dennoch müssten die massiven Investitionen in neue Fabriken weltweit präzise gesteuert werden.

Anleger feiern die positiven Nachrichten aber dennoch: Die TSMC-Aktie schloss an der Börse in Taiwan am Dienstag 3,58 Prozent höher bei 1.880 TWD. Damit haben Anleger allein seit Jahresstart ein Plus von 21,30 Prozent in ihren Depots, in den letzten zwölf Monaten konnte die Aktie sogar um 69 Prozent zulegen.

Bisher scheint die Unternehmensstrategie perfekt aufzugehen: Während der breite Markt für Auftragsfertigung moderat wächst, eilt TSMC der Konkurrenz mit einer erwarteten Jahreswachstumsrate von fast 30 Prozent davon. Sollte sich dieser Trend bestätigen, könnte auch die Aktie weitere Erfolge feiern.

Redaktion finanzen.ch

