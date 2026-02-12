Ausblick: Rivian Automotive legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Erwartungen der Analysten 12.02.2026 18:32:00

Rivian Automotive präsentiert die Bilanz für das abgelaufene Quartal - das prognostizieren Analysten.

Rivian Automotive
11.40 CHF -1.41%
Rivian Automotive präsentiert am 12.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

22 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,709 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,700 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 20 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 27,22 Prozent auf 1,26 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Rivian Automotive noch 1,73 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 19 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -2,683 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -4,690 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 22 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 5,37 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,97 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.ch

