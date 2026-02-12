Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’537 -0.1%  SPI 18’708 0.1%  Dow 50’121 -0.1%  DAX 25’176 1.3%  Euro 0.9122 -0.4%  EStoxx50 6’072 0.6%  Gold 5’066 -0.4%  Bitcoin 52’287 1.2%  Dollar 0.7679 -0.4%  Öl 69.3 -0.6% 
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Zurich Insurance1107539UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Rheinmetall345850Partners Group2460882
Geändert am: 12.02.2026 12:45:43

SMI wenig bewegt - vorübergehend neues Hoch -- DAX im Plus - über 25'000 Punkten -- Asiens Börsen letztlich uneins

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag wenig bewegt. Der deutsche Leitindex legt zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Donnerstagmittag nur noch seitwärts.

Der SMI ist 0,38 Prozent höher bei 13'597,94 Punkten gestartet und erreichte bei 13'603,41 Zählern ein neues 52-Wochen-Hoch. Nach einem starken Start hat der Leitindex die Gewinne inzwischen jedoch nahezu vollständig wieder verloren.
Die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI zeigen sich derweil etwas fester. Zuvor waren sie 0,4 Prozent stärker bei 18'760,02 Punkten bzw. 0,52 Prozent fester bei 2'163,92 Einheiten gestartet.

Der Aufwärtstrend dürfte laut Händlern insgesamt aber anhalten. "Aber nicht in grossen Schritten, eher gemächlich", meint ein Händler. Derweil sorgt hierzulande die Bilanzsaison für gewisse Impulse. Im Fokus steht die Swisscom.

Die Zinssenkungshoffnungen hätten nach den US-Jobdaten vom Vortag zwar einen leichten Dämpfer erhalten. Bei genauerer Betrachtung der Zahlen seien diese aber gar nicht so "zinsnegativ" gewesen, sagte ein Händler. Im Januar wurden zwar mehr Jobs geschaffen als erwartet, dafür wurde in den beiden Vormonaten der Beschäftigungsaufbau deutlich nach unten revidiert. Damit könnten die US-Inflationsdaten am morgigen Freitag die weitere Ausrichtung der US-Geldpolitik noch stärker beeinflussen. "Derzeit werden zwar nur noch zwei Zinssenkungen erwartet, die erste dabei im Juli. Aber es könnten je nach US-Teuerung schnell wieder drei werden", sagt ein Händler.

DEUTSCHLAND

Der DAX verbucht am Donnerstag Gewinne.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,82 Prozent höher bei 25'060,80 Punkten und kletterte damit gleich zu Beginn über die 25'000-Punkte-Marke. Anschliessend baut er seine Gewinne weiter aus.

Gestützt auf die Siemens-Aktien ist der DAX am Donnerstag mit frischem Schwung über die Marke von 25'000 Punkten zurückgekehrt. Vorherige Versuche, diese nachhaltig hinter sich zu lassen, waren in dieser Woche stets gescheitert, doch am Donnerstag gelang dem Leitindex sogar der Sprung über sein bisheriges Februar-Hoch von knapp 25'100 Zählern.

Gespannt warten die Anleger nun auf Inflationszahlen, die am Freitag in den USA auf der Agenda stehen. Diese sind der nächste wichtige Baustein, um den weiteren geldpolitischen Spielraum der Notenbank Fed beurteilen zu können. Ein überraschend guter US-Jobbericht hatte am Vortag noch für Gegenwind gesorgt. Nach Angaben der Landesbank Helaba war er "ein zweischneidiges Schwert", weil mit den Konjunktursorgen auch die Zinssenkungshoffnungen schwinden.

WALL STREET

Anleger an der Wall Street zeigten sich am Mittwoch letztlich zurückhaltend.

Der Dow Jones ging bei 50'121,40 Punkten um 0,13 Prozent tiefer aus der Sitzung. Zum Start hatte er noch leicht zugelegt, war dann jedoch in die Verlustzone gerutscht und bewegte sich anschliessend hauptsächlich leicht unterhalb der Nulllinie.
Der NASDAQ Composite schloss mit einem Minus von 0,16 Prozent bei 23'066,47 Zählern, nachdem er zum Start noch kräftig zugelegt hatte. Auch hier kam es jedoch breits kurz nach der Eröffnung zu einem Richtungswechsel und der Tech-Index pendelte anschliessend nur noch um die Nulllinie.

Auf den ersten Blick solide Zahlen vom US-Arbeitsmarkt hatten am Mittwoch nur anfangs für verhaltenen Optimismus an den New Yorker Börsen gesorgt. Die Beschäftigtenzahl stieg in den Vereinigten Staaten im Januar deutlich stärker als erwartet. Allerdings wurde der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten deutlich nach unten revidiert.

Ob die Wahrscheinlichkeit für weitere Zinssenkungen in den USA nach den Jobdaten nun sinkt, darüber sind sich Marktbeobachter nicht ganz einig. Die deutlich nach unten revidierte Zahl der beiden Vormonate zeige, dass - ausserhalb des Freizeit- und privaten Gesundheits- sowie Staatssektors - die Wirtschaft eigentlich beständig Jobs verloren habe, kommentierten die Ökonomen der niederländischen ING Bank. Dies lege nahe, dass die Fed in diesem Jahr womöglich sogar noch mehr als zwei von der ING derzeit prognostizierte Zinssenkungen vornehmen könnte.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Börsen haben sich am Donnerstag uneinheitlich entwickelt.

Der Nikkei 225 in Tokio notierte zum Handelsende 0,02 Prozent tiefer bei 57'639,84 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland ging der Shanghai Composite marginale 0,05 Prozent höher bei 4'134,02 Zählern aus dem Handel.

In Hongkong zeigte sich der Hang Seng letztlich 0,86 Prozent tiefer bei 27'032,54 Einheiten.

Die soliden US-Arbeitsmarktdaten hatten Zinshoffnungen gedämpft. "Die Geldpolitik in den USA scheint ihren neutralen Zustand erreicht zu haben, in dem sie weder zu locker ist, um den Arbeitsmarkt zusätzlich zu befeuern, noch restriktiv genug, um die Inflation spürbar nach unten zu drücken", betonte Jochen Stanzl, Marktanalyst der Consorsbank. "Der Fed unter Kevin Warsh dürften die Argumente fehlen, um die von US-Präsident Trump gewünschten schnellen Zinssenkungen tatsächlich in die Tat umzusetzen."

Die Auswirkungen auf die Zinsprognosen waren deutlich. "Entsprechend schoben die Märkte ihre Erwartungen hinsichtlich der nächsten Zinssenkung der Fed von Juni auf Juli und reduzierten ihre Zinssenkungserwartungen bis Ende des Jahres", so Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
12.02.26 10x Genomics Inc Registered Shs -A- / Quartalszahlen
12.02.26 7NR Retail Ltd Registered Shs / Quartalszahlen
12.02.26 8K Miles Software Services Ltd / Quartalszahlen
12.02.26 A.D.Works Group Co.,Ltd / Quartalszahlen
12.02.26 Aartech Solonics Ltd Registered Shs / Quartalszahlen
12.02.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) / Quartalszahlen
12.02.26 Abera Bioscience AB Registered Shs / Quartalszahlen
12.02.26 ABIST Co.,Ltd. / Quartalszahlen
Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
12.02.26 Inländischer Preisindex für Unternehmensgüter (Jahr)
12.02.26 Inländischer Preisindex für Unternehmensgüter (Monat)
12.02.26 Inflationserwartung der Verbraucher
12.02.26 RICS Immobilienpreisbilanz
12.02.26 Verbraucherpreisindex, nicht saisonbereinigt (im Jahresvergleich)
12.02.26 Leistungsbilanz
12.02.26 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
12.02.26 Warenhandelsbilanz
12.02.26 NS verarbeitendes Gewerbe (Jahr)
12.02.26 Gesamt Handelsbilanz
12.02.26 Handelsbilanz; nicht EU
12.02.26 Industrieproduktion (Jahr)
12.02.26 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
12.02.26 Leistungsbilanz
12.02.26 Dienstleistungsindex (3M/3M)
12.02.26 Bruttoinlandsprodukt (MoM)
12.02.26 NS verarbeitendes Gewerbe (Monat)
12.02.26 Industrial Production (MoM)
12.02.26 Kern-Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich)
12.02.26 Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich)
12.02.26 Bruttoinlandsprodukt, Quartal (im Jahresvergleich)
12.02.26 EZB-Mitglied Cipollone spricht
12.02.26 Index für Konjunkturoptimismus
12.02.26 Index für Konjunkturoptimismus
12.02.26 Verbraucherpreisindex (Jahr)
12.02.26 Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr)
12.02.26 Verbraucherpreisindex (YoY)
12.02.26 CBRT Vierteljährlicher Inflationsbericht
12.02.26 Produktionsindex Herstellung ( Jahr )
12.02.26 NIESR BIP-Schätzung (3M)
12.02.26 Zentralbankreserven USD
12.02.26 Leistungsbilanz n.s.a.
12.02.26 Durchschnittliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (4-Wochen-Durchschnitt)
12.02.26 Erstanträge Arbeitslosenunterstützung
12.02.26 Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe
12.02.26 Verkäufe bestehender Häuser (Monat)
12.02.26 Verkäufe bestehender Häuser ( Monat )
12.02.26 EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes
12.02.26 Auktion 4-wöchiger Treasury Bills
12.02.26 Tagesgeldsatz
12.02.26 Zinsentscheid der CBE
12.02.26 Auktion 30-jähriger Staatsanleihen
12.02.26 EZB-Mitglied Lane spricht
12.02.26 EZB-Mitglied Nagel spricht
12.02.26 Wachstum Importpreis ( Jahr )
12.02.26 Wachstum des Exportpreises
12.02.26 Business NZ PMI Einkaufsmanagerindex
12.02.26 Ankünfte von Besuchern

Top-Rankings

KW 6: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 6: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 6: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/ETC 0.1192 -0.0038
-3.11

