Nach dem Absturz: Gold, Silber und Bitcoin als Einstiegschance?

Die letzten Tage haben es in sich gehabt: Gold und Silber erlebten Ende Januar 2026 einen beispiellosen Absturz.

Gold verlor an einem einzigen Tag über 10 Prozent, Silber stürzte sogar um 31 Prozent ab - der grösste Tagesverlust seit der legendären Hunt-Brothers-Krise von 1980. Auch Bitcoin setzte seinen Sinkflug fort und notiert mittlerweile über 35 Prozent unter den Oktober-Hochs. Was zunächst wie ein panikartiger Zusammenbruch aussah, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als ein geradezu klassisches Beispiel für eine erzwungene Marktbereinigung.

Der Hauptauslöser war die drastische Verschärfung der Margin-Anforderungen durch die CME Group. Die Börse erhöhte die Sicherheitsleistungen für Silber-Futures um 30 Prozent auf 32.500 Dollar pro Kontrakt - eine Massnahme, die bei stark gehebelten Positionen zu automatischen Zwangsliquidationen führte. Allein bei Silber löste dies Zwangsliquidierungen von geschätzten 675 Mio. Dollar aus. Hinzu kam die Nominierung von Kevin Warsh als künftiger Fed-Chef durch Präsident Trump, der als Inflations-Falke gilt und damit Erwartungen an eine straffere Geldpolitik weckte.

Doch gerade solche Marktbereinigungen können interessante Einstiegsgelegenheiten bieten. Die fundamentalen Treiber für Edelmetalle - chronische Haushaltsdefizite, geopolitische Unsicherheiten und der anhaltende "Debasement Trade", also die Flucht aus Papiergeld, bleiben intakt. Bei Silber kommt hinzu, dass strukturelle Angebotsdefizite von rund 200 Mio. Unzen jährlich bestehen. Bitcoin wiederum durchläuft nach dem Regulierungsstillstand in Washington eine Phase der Marktkonsolidierung, die langfristig orientierte Anleger als Chance nutzen könnten. Anlegern, die antizyklisch von der aktuellen Schwäche profitieren wollen, stehen dabei einige interessante Instrumente zur Verfügung.

Der Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF bietet direkten Zugang zum physisch besicherten Goldpreis in Franken und ist mit einem Fondsvolumen von 7.260 Mio. Fr. einer der grössten Gold-ETFs der Schweiz. Die Gesamtkostenquote liegt bei moderaten 0.40 Prozent p.a., und die Erträge werden jährlich ausgeschüttet. Nach dem jüngsten Rücksetzer notiert der ETF deutlich unter den Januar-Höchstständen. Gold profitiert langfristig von seiner Funktion als Währungsabsicherung und Portfoliodiversifikation, gerade in Zeiten erhöhter Inflation und fiskalischer Expansion. Mit einer 1-Jahres-Rendite von immer noch beachtlichen 47 Prozent bleibt der langfristige Aufwärtstrend intakt.

Wer auf die Erholung von Silber setzen möchte, findet im Global X Silver Miners UCITS ETF USD Accumulating eine interessante Alternative zum direkten Metallinvestment. Der thesaurierende ETF investiert in 32 Silberminen-Aktien weltweit und verfügt über ein Fondsvolumen von 1.410 Mio. Fr. bei einer TER von 0.65 Prozent. Die grössten Positionen sind Wheaton Precious Metals (15 Prozent), Pan American Silver (13.5 Prozent) und Coeur Mining (8.9 Prozent). Geografisch dominieren Kanada (45 Prozent) und die USA (20 Prozent). Silberminen bieten einen Hebel auf steigende Silberpreise, da ihre Produktionskosten bei durchschnittlich 20 bis 25 Dollar pro Unze liegen - aktuell notiert Silber im höheren zweistelligen Bereich. Die Aktien haben den jüngsten Preissturz besser verkraftet als das Metall selbst und könnten bei einer Erholung überproportional profitieren.

Für Bitcoin-Investoren bietet der 21shares Bitcoin Core ETP einen physisch besicherten Zugang zur Kryptowährung. Mit einer TER von lediglich 0.10 Prozent gehört er zu den kostengünstigsten Produkten am Markt und verfügt über ein Fondsvolumen von 314 Mio. Fr. Bitcoin hat seit Jahresbeginn deutlich mehr als 20 Prozent verloren. Die Schwäche ist vor allem auf regulatorische Unsicherheiten und einen breiteren Tech-Abverkauf zurückzuführen. Doch anders als in früheren Krypto-Wintern fehlt diesmal ein systemischer Auslöser. Die institutionelle Infrastruktur ist gereift, Spot-Bitcoin-ETFs sind etabliert, und viele Marktteilnehmer warten auf legislative Klarheit aus Washington. Für langfristig orientierte Anleger könnte das aktuelle Niveau eine attraktive Akkumulationszone darstellen.

Fazit: Die jüngsten Turbulenzen bei Gold, Silber und Bitcoin waren schmerzhaft, aber aus fundamentaler Sicht gesund. Überhitzte Positionen wurden bereinigt und die Bewertungen sind auf Niveaus gefallen, die antizyklische Einstiege ermöglichen. Wer davon überzeugt ist, dass die strukturellen Treiber - fiskalische Expansion, geopolitische Risiken und digitale Transformation - langfristig intakt bleiben, findet jetzt interessante Einstiegsmöglichkeiten.

