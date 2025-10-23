Intel-Aktie hebt nach überraschend starker Gewinnentwicklung ab

Für Intel endete das dritte Geschäftsquartal 2025 mit einer Verbesserung auf Ergebnisseite. Der Gewinn je Aktie stieg von -3,880 US-Dollar im Vorjahr auf 0,90 US-Dollar. Damit verdiente Intel mehr als am Markt erwartet worden war - Analysten hatten im Vorfeld im Schnitt mit einem Gewinn von 0,010 US-Dollar je Aktie gerechnet. Auf bereinigter Basis lag das Ergebnis je Aktie bei 0,23 Dollar - erwartet worden waren 0,12 US-Dollar.

Beim Umsatz zeigte sich: Nach 13,28 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum erwirtschaftete Intel im abgelaufenen Quartal 13,65 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen, die bei 13,16 Milliarden US-Dollar gelegen hatten.

"Wir haben in diesem Quartal wichtige Schritte zur Stärkung unserer Bilanz unternommen, darunter beschleunigte Finanzierungen durch die US-Regierung sowie Investitionen von NVIDIA und der SoftBank Group. Diese erhöhen unsere operative Flexibilität und unterstreichen unsere entscheidende Rolle im Ökosystem", sagte David Zinsner, CFO von Intel. "Unsere über den Erwartungen liegenden Q3-Ergebnisse markieren das vierte Quartal in Folge mit verbesserter Leistung und spiegeln die grundlegende Stärke unserer Kernmärkte wider. Die aktuelle Nachfrage übersteigt das Angebot, ein Trend, der sich voraussichtlich bis 2026 fortsetzen wird."