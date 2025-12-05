Intel Aktie 941595 / US4581401001
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktie im Fokus
|
05.12.2025 17:02:21
Intel-Aktie mit Unsicherheiten: Strategiewende irritiert Anleger
Die Intel-Aktie rutschte nach einer überraschenden NEX-Entscheidung deutlich ab. Am Freitag zeigt sich vorbörslich eine erste Gegenbewegung.
• Intel behält die Netzwerksparte entgegen früheren Verkaufsplänen im Konzern
• Analystenrating zeigt klares Abwärtspotenzial
Kursrutsch und vorbörsliche Gegenbewegung
Die Intel-Aktie hat am Donnerstag einen empfindlichen Schlag hinnehmen müssen. An der NASDAQ rutschten die Papiere um 7,45 Prozent auf 40,50 US-Dollar ab. Am Freitag folgt jedoch eine Erholung: Die Anteilsscheine steigen zeitweise um 3,28 Prozent auf 41,83 US-Dollar.
Trotz der Bewegung nach oben bleibt das Stimmungsbild fragil. In der 30-Tage-Betrachtung liegt Intel zwar 5,52 Prozent im Plus, doch der starke Jahresanstieg von 102 Prozent sorgt nun für einen empfindlichen Reality-Check - insbesondere, weil die Marktteilnehmer das jüngste Signal des Managements kritisch einordnen.
NEX-Wende sorgt für erhebliche Irritationen
Im Zentrum der Kursreaktion steht Intels überraschende Entscheidung, die Netzwerksparte NEX nun doch nicht zu verkaufen oder auszugliedern. Noch über Monate galt die Einheit als klarer Kandidat einer Abspaltung, um Kapital freizusetzen und das Kerngeschäft zu straffen.
Die Erwartung eines Deals hatte bei Investoren bereits eine gewisse Planungssicherheit geschaffen. Entsprechend gross ist der Unmut über die abrupte Kehrtwende: Intel betont zwar, dass eine interne Weiterführung von NEX eine engere Verzahnung von Silizium, Software und Systemlösungen ermögliche und damit strategische Vorteile in den Bereichen KI, Cloud und Edge Computing schaffe. Doch viele Anleger werteten die Kursänderung als Bruch mit der bisherigen Fokussierungsstrategie.
Zudem fällt der Schritt in eine Phase, in der Intel hohe externe Wafer-Kosten schultern muss und sich beim Investitionsbudget für 2026 zurückhaltend äusserte. Die Summe dieser Faktoren verstärkt die Unsicherheit - und erklärt den deutlichen Kursdruck.
Analysten bleiben zurückhaltend für Intel-Aktie
Unter Analysten zeigt sich ein skeptisches Bild: Von 34 TipRanks-Einschätzungen raten lediglich drei zum Kauf, während 25 Experten auf Halten und sechs auf Verkauf setzen. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 36,07 US-Dollar rund 10,94 Prozent unter dem jüngsten Schlusskurs.
Damit stellt sich die Frage, ob die NEX-Entscheidung langfristig tatsächlich den erhofften strategischen Mehrwert liefert - oder den Druck auf die Aktie weiter erhöht. Vor diesem Hintergrund bleibt offen, wie sich die Gewichtung dieser Punkte in den kommenden Monaten entwickelt.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Intel Corp.
|
16:29
|Intel Aktie News: Hausse bei Intel am Nachmittag (finanzen.ch)
|
16:01
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Start im Aufwind (finanzen.ch)
|
16:01
|Börse New York: S&P 500-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.ch)
|
04.12.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels in Grün (finanzen.ch)
|
04.12.25
|S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
04.12.25
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
04.12.25
|Intel-Aktie mit Talfahrt: Netzwerksparte NEX bleibt wohl im Konzern (finanzen.ch)
|
04.12.25
|Intel Aktie News: Intel verliert am Donnerstagabend kräftig (finanzen.ch)