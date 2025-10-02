Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Intel im Höhenflug 02.10.2025 20:49:00

Intel-Aktie mit Kurssprug: Potentieller Produktionsdeal mit AMD

Intel-Aktie mit Kurssprug: Potentieller Produktionsdeal mit AMD

Die Intel-Aktie konnte am Mittwoch deutlich zulegen und sich ihrem Jahreshoch nähern. Ein möglicher Treiber könnten wohl neue Gespräche mit AMD über einen Produktionsdeal sein.

Intel
29.10 CHF 7.79%
Kaufen Verkaufen
• Intel-Aktie mit Kurssprung
• Wohl in Gesprächen über möglichen Produktionsdeal mit AMD
• Intel auf Investorensuche

Intel-Aktie im Fokus

Die Intel-Aktie konnte am Mittwoch an der US-Techbörse NASDAQ letztlich um 7,12 Prozent auf 35,94 US-Dollar zulegen. Im Tageshoch stieg sie auf 36,06 US-Dollar und näherte sich damit ihrem 52-Wochen-Hoch bei 36,30 US-Dollar. Am Donnerstag geht es zeitweise wieder um 3,58 Prozent nach oben auf 37,23 US-Dollar. AMD-Papiere steigen unterdessen um 3,85 Prozent an auf 170,32 US-Dollar.

Seit Jahresbeginn konnten die Anteilsscheine des Halbleiterkonzerns um fast 80 Prozent zulegen. Innerhalb von zwölf Monaten schlägt ein Plus von rund 58 Prozent zu Buche.

AMD als Foundry-Kunde?

Wie die Nachrichtenseite Semafor berichtet, befindet sich Intel in ersten Gesprächen über die Aufnahme von AMD als Kunden in seine Fabriken, was laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen ein weiterer Vertrauensbeweis für das angeschlagene Unternehmen sei.

Noch sei unklar, welcher Anteil der Produktion an Intel verlagert würde, sollten sich die Unternehmen einigen, oder ob AMD eine Direktinvestition plane, ähnlich wie bei Vereinbarungen anderer Unternehmen. Es sei jedoch auch möglich, dass keine Einigung erzielt werde, berichtet Semafor. Sprecher der beiden Unternehmen lehnten eine Stellungnahme ab.

Intel wirbt um Investitionen

Vor kurzem erst hat Intel die Zusage von NVIDIA für ein Investment von 5 Milliarden US-Dollar bekommen. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hat kürzlich zudem berichtet, dass das Unternehmen auch beim Elektronikkonzern Apple um Investitionen geworben habe. Daneben gab es auch Spekulationen über ein Investment aus Taiwan - TSMC dementierte jedoch Gespräche über eine Beteiligung oder Partnerschaft mit Intel.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

September 2025: Experten empfehlen Intel-Aktie mehrheitlich zum Verkauf
Intel-Aktie in Rot: TSMC-Fantasie verpufft - Enttäuschte Hoffnungen drücken den Kurs
Intel-Aktie profitiert: Intel sucht Investitionen - Gespräche offenbar auch mit Apple

Bildquelle: Dragan Jovanovic / Shutterstock.com

