NYSE-Handel im Blick 04.12.2025 22:33:47

S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich letztendlich fester

Der S&P 500 schloss den Donnerstagshandel stabil ab.

Am Donnerstag schloss der S&P 500 nahezu unverändert (plus 0.11 Prozent) bei 6’857.12 Punkten. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 54.506 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.271 Prozent auf 6’868.30 Punkte an der Kurstafel, nach 6’849.72 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 6’866.47 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’827.12 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der S&P 500 bereits um 0.658 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.11.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’771.55 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.09.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6’502.08 Punkten. Der S&P 500 lag vor einem Jahr, am 04.12.2024, bei 6’086.49 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 16.85 Prozent. Bei 6’920.34 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 4’835.04 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Dollar General (+ 14.01 Prozent auf 125.29 USD), SanDisk (+ 9.74 Prozent auf 213.31 USD), Alaska Air Group (+ 4.30 Prozent auf 47.32 USD), Dell Technologies (+ 4.01 Prozent auf 138.99 USD) und Hormel Foods (+ 3.82 Prozent auf 24.16 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Lumen Technologies (-8.25 Prozent auf 8.78 USD), Intel (-7.45 Prozent auf 40.50 USD), Lyondellbasell Industries (-6.24 Prozent auf 43.16 USD), Albemarle (-5.81 Prozent auf 119.14 USD) und Lennar (-4.79 Prozent auf 126.75 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 43’902’436 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 3.781 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

