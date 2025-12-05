HPE-Aktie reagiert kaum: Verbesserungen bei Umsatz und Gewinn treffen auf enttäuschenden Ausblick

Der Gewinn von Hewlett Packard Enterprise hat im vierten Geschäftsquartal die Erwartungen übertroffen, der Umsatz des Herstellers von Computerservern, Netzwerkausrüstung und Datenspeichersystemen blieb dagegen hinter den Schätzungen zurück.

Im abgelaufenen Jahresviertel erzielte Hewlett Packard Enterprise (HPE) auf Non-GAAP-Basis einen Gewinn je Aktie (EPS) in Höhe von 0,62 US-Dollar. Analysten hatten zuvor mit einem Gewinn von 0,579 US-Dollar je Aktie gerechnet. Im gleichen Quartal des Vorjahres lag das Non-GAAP-EPS noch bei 0,58 US-Dollar. Der Nettogewinn lag bei 175 Millionen Dollar.

Beim Umsatz verfehlte HPE die Markterwartungen. Nach 8,458 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal meldete das Unternehmen nun 9,679 Milliarden US-Dollar, während Experten zuvor Erlöse von 9,90 Milliarden US-Dollar prognostiziert hatten.

Die Zahlen für das vierte Quartal umfassen die finanziellen Belastungen aus der 14 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme von Juniper Networks, die am 2. Juli abgeschlossen wurde.

Im gesamten Geschäftsjahr 2025 erreichte der Non-GAAP-Gewinn von HPE 1,94 US-Dollar je Aktie. Hier hatten die Analysten einen durchschnittlichen Gewinn von 1,89 US-Dollar je Aktie erwartet, gegenüber 1,99 US-Dollar je Aktie im vorangegangenen Fiskaljahr.

Der Jahresumsatz war von den Experten auf 34,52 Milliarden US-Dollar geschätzt worden. Tatsächlich setzte Hewlett Packard Enterprise im abgeschlossenen Geschäftsjahr 34,296 Milliarden US-Dollar um. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 30,127 Milliarden US-Dollar in den Büchern gestanden.

Mit dem Ausblick enttäuscht Hewlett Packard Enterprise. Für das laufende erste Quartal geht der Konzern von einem Umsatz zwischen 9,0 und 9,4 Milliarden Dollar aus, während die Konsensschätzung auf 9,87 Milliarden Dollar lautet.

Die an der NYSE gehandelte HPE-Aktie verliert am Freitag im Handel zeitweise 0,07 Prozent auf 22,89 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch / Dow Jones Newswires