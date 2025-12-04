Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NASDAQ 100-Entwicklung 04.12.2025 22:33:47

Schwacher Handel: NASDAQ 100 beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten

Schwacher Handel: NASDAQ 100 beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten

Der NASDAQ 100 bewegte sich letztendlich kaum.

Letztendlich schloss der NASDAQ 100 den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0.10 Prozent) bei 25’581.70 Punkten ab. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.202 Prozent höher bei 25’658.14 Punkten in den Handel, nach 25’606.54 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25’658.27 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25’450.38 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 1.38 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 04.11.2025, den Wert von 25’435.70 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.09.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 23’633.01 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 04.12.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 21’492.36 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 21.96 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 26’182.10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’542.20 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Enphase Energy (+ 4.66 Prozent auf 30.76 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3.43 Prozent auf 661.53 USD), AppLovin (+ 3.26 Prozent auf 683.78 USD), Fortinet (+ 2.92 Prozent auf 85.18 USD) und Dollar Tree (+ 2.61 Prozent auf 115.87 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Intel (-7.45 Prozent auf 40.50 USD), ON Semiconductor (-4.13 Prozent auf 54.79 USD), Marriott (-3.47 Prozent auf 296.00 USD), Micron Technology (-3.21 Prozent auf 226.65 USD) und Costco Wholesale (-2.86 Prozent auf 895.86 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 43’902’436 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.781 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.61 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.39 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

