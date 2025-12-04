Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Marktbericht 04.12.2025 22:33:47

Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels in Grün

Am vierten Tag der Woche wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Letztendlich gewann der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.22 Prozent auf 23’505.14 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.312 Prozent auf 23’527.30 Punkte an der Kurstafel, nach 23’454.09 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 23’528.53 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23’372.33 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1.44 Prozent. Vor einem Monat, am 04.11.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 23’348.64 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 04.09.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 21’707.69 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.12.2024, wurde der NASDAQ Composite auf 19’735.12 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 21.91 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 24’019.99 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14’784.03 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Americas Car-Mart (+ 10.65 Prozent auf 25.86 USD), TTM Technologies (+ 9.11 Prozent auf 72.84 USD), IMAX (+ 8.44 Prozent auf 36.23 USD), Geospace Technologies (+ 7.00 Prozent auf 15.13 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 6.17 Prozent auf 0.53 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Methode Electronics (-10.93 Prozent auf 7.74 USD), Intel (-7.45 Prozent auf 40.50 USD), Commercial Vehicle Group (-5.23 Prozent auf 1.63 USD), Wynn Resorts (-4.42 Prozent auf 125.72 USD) und Cogent Communications (-4.29 Prozent auf 18.75 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 43’902’436 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.781 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

2025 hat die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Cogent Communications-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15.60 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Historische Kursdaten

