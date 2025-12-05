BP Aktie 987952 / US0556221044
05.12.2025 09:23:00
BP-Aktie unter Druck: Offenbar läuft Verhandlung über Milliardenverkauf von Castrol an Stonepeak
Der britische Energiekonzern BP führt einem Zeitungsbericht zufolge fortgeschrittene Gespräche über den Verkauf seines Schmierstoffgeschäfts Castrol an der US-Infrastrukturinvestor Stonepeak für mehr als 8 Milliarden US-Dollar.
BP hat Castrol im Februar zum Verkauf gestellt.
Stonepeak und BP lehnten eine Stellungnahme gegenüber der Zeitung ab.
Die BP--Aktie gibt in London zeitweise 2,76 Prozent auf 4,52 GBP nach.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/sha/ros
(END) Dow Jones Newswires
December 04, 2025 11:22 ET (16:22 GMT)
DOW JONES
Nachrichten zu BP plc (Spons. ADRS)
|
02.12.25
|BP stoppt Wasserstoffpläne und macht Platz für Rechenzentrum - Aktie etwas höher (Dow Jones)
|
04.11.25
|BP-Aktie wenig bewget: BP verdient mehr als erwartet - Ziel für Veräusserungserlöse angehoben (Dow Jones)
|
03.11.25
|BP-Aktie höher: BP verkauft US-Beteiligungen an Sixth Street (Dow Jones)
|
03.11.25
|Ausblick: BP legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: BP stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
14.10.25
|BP-Aktie aber schwach: Raffineriemargen steigen voraussichtlich - Produktion nimmt zu (Dow Jones)
|
13.10.25
|BP verkauft Anteile an Nordsee-Gasfeld - Aktie zeigt positive Reaktion (Dow Jones)
|
10.10.25
|BP-Aktie schwächelt dennoch, Venture Global-Aktie tiefrot: Sieg in Schiedsverfahren gegen Venture Global (Dow Jones)
