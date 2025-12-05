BP-Aktie unter Druck: Offenbar läuft Verhandlung über Milliardenverkauf von Castrol an Stonepeak

Käufer sei der US-Infrastrukturinvestor Stonepeak, der Kaufpreis wird auf ehr als 8 Milliarden US-Dollar beziffert. Noch sei kein endgültiger Vertrag abgeschlossen worden, berichtet die Financial Times (FT) unter Berufung auf informierte Personen. Die Verhandlungen könnten noch scheitern oder andere Bieter könnten auftauchen.

BP hat Castrol im Februar zum Verkauf gestellt.

Stonepeak und BP lehnten eine Stellungnahme gegenüber der Zeitung ab.

Die BP--Aktie gibt in London zeitweise 2,76 Prozent auf 4,52 GBP nach.

December 04, 2025 11:22 ET (16:22 GMT)

