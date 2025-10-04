Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Kursziel & Co. 04.10.2025 08:19:00

September 2025: Experten empfehlen Intel-Aktie mehrheitlich zum Verkauf

September 2025: Experten empfehlen Intel-Aktie mehrheitlich zum Verkauf

Das sind die Einschätzungen der Experten für die Intel-Aktie.

Intel
29.53 CHF 1.47%
Kaufen Verkaufen

Im abgelaufenen Monat haben 8 Experten ihre Einschätzung der Intel-Aktie veröffentlicht.

1 Experte empfiehlt die Intel-Aktie zu kaufen, 5 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 2 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 31,00 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von Intel auf 33,55 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Verkaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG30,00 USD-10,5829.09.2025
DZ BANK--19.09.2025
JP Morgan Chase & Co.21,00 USD-37,4119.09.2025
UBS AG35,00 USD4,3219.09.2025

Redaktion finanzen.ch

