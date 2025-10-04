September 2025: Experten empfehlen Intel-Aktie mehrheitlich zum Verkauf

Im abgelaufenen Monat haben 8 Experten ihre Einschätzung der Intel-Aktie veröffentlicht.

1 Experte empfiehlt die Intel-Aktie zu kaufen, 5 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 2 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 31,00 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von Intel auf 33,55 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Verkaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 30,00 USD -10,58 29.09.2025 DZ BANK - - 19.09.2025 JP Morgan Chase & Co. 21,00 USD -37,41 19.09.2025 UBS AG 35,00 USD 4,32 19.09.2025

Redaktion finanzen.ch