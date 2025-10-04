Intel Aktie 941595 / US4581401001
04.10.2025 08:19:00
September 2025: Experten empfehlen Intel-Aktie mehrheitlich zum Verkauf
Das sind die Einschätzungen der Experten für die Intel-Aktie.
Im abgelaufenen Monat haben 8 Experten ihre Einschätzung der Intel-Aktie veröffentlicht.
1 Experte empfiehlt die Intel-Aktie zu kaufen, 5 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 2 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 31,00 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von Intel auf 33,55 USD beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Verkaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|30,00 USD
|-10,58
|29.09.2025
|DZ BANK
|-
|-
|19.09.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|21,00 USD
|-37,41
|19.09.2025
|UBS AG
|35,00 USD
|4,32
|19.09.2025
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: Dragan Jovanovic / Shutterstock.com,Gil C / Shutterstock.com
