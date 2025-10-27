HSBC Holdings Aktie 830650 / US4042804066
27.10.2025 15:48:42
HSBC-Aktie tiefer: Milliardenrückstellungen wegen Madoff-Skandal
Die britische Bank HSBC bucht eine Rückstellung in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar für ein Gerichtsverfahren in Luxemburg im Zusammenhang mit dem milliardenschweren Schneeballsystem von Bernard Madoff, einem der grössten Finanzbetrugsfälle in der US-Geschichte.
Bernard Madoff, ehemals Chairman des Börsenbetreibers Nasdaq Stock Exchange und jahrzehntelang eine feste Grösse an der Wall Street, schockierte die Welt 2008 mit dem Geständnis, dass sein Investmentgeschäft ein milliardenschweres Schneeballsystem war. Er bekannte sich 2009 schuldig und wurde zu der längsten zulässigen Strafe verurteilt. Madoff starb im Jahr 2021.
Er hatte das Geld seiner Kunden nicht investiert, sondern stattdessen Milliarden von Dollar auf die Bankkonten seiner Firma geschoben und Jahr für Jahr Gewinnausweise gefälscht. Ein vom Gericht bestellter Treuhänder schätzte, dass Madoff im Rahmen seines Betrugs 17 Milliarden Dollar an Kundengeldern unterschlagen hat.
Verschiedene HSBC-Gesellschaften erbrachten Verwahrungs- und Verwaltungsdienstleistungen für eine Reihe von Fonds, deren Vermögenswerte bei der Firma Madoff angelegt waren. Viele HSBC-Unternehmen wurden in Prozessen infolge des Madoff-Betrugs als Beklagte genannt.
HSBC teilte am Montag mit, dass die Tochtergesellschaft nun eine zweite Berufung vor dem Luxemburger Berufungsgericht einlegen werde. Sollte diese zweite Berufung nicht erfolgreich sein, würde HSBC die Höhe der von ihr zu zahlenden Beträge in einem späteren Verfahren anfechten.
Die Bank erklärte, dass die endgültigen finanziellen Auswirkungen angesichts der anhängigen zweiten Berufung und der Komplexität bei der Bestimmung der Hohe der Rückerstattung erheblich anders ausfallen könnten.
Die HSBC wird ihre Ergebnisse für das dritte Quartal am Dienstag bekannt geben.
In London geben HSBC-Papiere am Montag zeitweise um 0,2 Prozent nach auf 10,02 GBP.
DOW JONES
