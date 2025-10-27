Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’494 -0.6%  SPI 17’261 -0.5%  Dow 47’433 0.5%  DAX 24’283 0.2%  Euro 0.9269 0.1%  EStoxx50 5’708 0.6%  Gold 3’988 -2.2%  Bitcoin 91’341 0.2%  Dollar 0.7961 0.0%  Öl 66.2 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Experten zuversichtlich: So stehen dir Chancen für eine Jahresendrally an den Börsen
Aktienrückkaufprogramme erfreuen sich grosser Beliebtheit: Das sind die Vor- und Nachteile
HSBC-Aktie tiefer: Milliardenrückstellungen wegen Madoff-Skandal
Rio Tinto-Aktie aber in Grün: Korruption in mongolischer Kupfermine - Ermittlungen laufen
UBS-Aktie höher: US-Genehmigung für nationale Banklizenz im Jahr 2026 erwartet
Suche...
200.- Saxo-Deal

HSBC Holdings Aktie 830650 / US4042804066

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Gerichtsverfahren 27.10.2025 15:48:42

HSBC-Aktie tiefer: Milliardenrückstellungen wegen Madoff-Skandal

HSBC-Aktie tiefer: Milliardenrückstellungen wegen Madoff-Skandal

Die britische Bank HSBC bucht eine Rückstellung in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar für ein Gerichtsverfahren in Luxemburg im Zusammenhang mit dem milliardenschweren Schneeballsystem von Bernard Madoff, einem der grössten Finanzbetrugsfälle in der US-Geschichte.

HSBC Holdings
57.50 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen
Die Bank mit Sitz in London teilte mit, dass eine ihrer Tochtergesellschaften von Herald Fund SPC auf Rückgabe von Wertpapieren und Bargeld im Zusammenhang mit dem Betrug der Investmentfirma Bernard L. Madoff Investment Securities LLC verklagt worden ist. Der Luxemburger Kassationsgerichtshof habe am Freitag die Berufung der Tochter gegen die Herald-Forderung in Bezug auf die Rückgabe von Wertpapieren abgewiesen, in Bezug auf die Rückgabe von Bargeld jedoch angenommen.

Bernard Madoff, ehemals Chairman des Börsenbetreibers Nasdaq Stock Exchange und jahrzehntelang eine feste Grösse an der Wall Street, schockierte die Welt 2008 mit dem Geständnis, dass sein Investmentgeschäft ein milliardenschweres Schneeballsystem war. Er bekannte sich 2009 schuldig und wurde zu der längsten zulässigen Strafe verurteilt. Madoff starb im Jahr 2021.

Er hatte das Geld seiner Kunden nicht investiert, sondern stattdessen Milliarden von Dollar auf die Bankkonten seiner Firma geschoben und Jahr für Jahr Gewinnausweise gefälscht. Ein vom Gericht bestellter Treuhänder schätzte, dass Madoff im Rahmen seines Betrugs 17 Milliarden Dollar an Kundengeldern unterschlagen hat.

Verschiedene HSBC-Gesellschaften erbrachten Verwahrungs- und Verwaltungsdienstleistungen für eine Reihe von Fonds, deren Vermögenswerte bei der Firma Madoff angelegt waren. Viele HSBC-Unternehmen wurden in Prozessen infolge des Madoff-Betrugs als Beklagte genannt.

HSBC teilte am Montag mit, dass die Tochtergesellschaft nun eine zweite Berufung vor dem Luxemburger Berufungsgericht einlegen werde. Sollte diese zweite Berufung nicht erfolgreich sein, würde HSBC die Höhe der von ihr zu zahlenden Beträge in einem späteren Verfahren anfechten.

Die Bank erklärte, dass die endgültigen finanziellen Auswirkungen angesichts der anhängigen zweiten Berufung und der Komplexität bei der Bestimmung der Hohe der Rückerstattung erheblich anders ausfallen könnten.

Die HSBC wird ihre Ergebnisse für das dritte Quartal am Dienstag bekannt geben.

In London geben HSBC-Papiere am Montag zeitweise um 0,2 Prozent nach auf 10,02 GBP.

DOW JONES

Weitere Links:

HSBC Private Bank Suisse trennt sich wohl von reichen Kunden im Nahen Osten

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu HSBC Holdings plc (Spons. ADRs)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu HSBC Holdings plc (Spons. ADRs)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Streaming-Aktien wie Netflix, Disney und Co. erleben turbulente Zeiten – kommt jetzt der Umschwung? 📉📈

In der heutigen Ausgabe von Wall Street Live mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia werfen wir einen Blick auf den aktuellen Stand des Streaming-Markts sowie auf mögliche politische Hintergründe bei geplanten Übernahmen. Tim verrät, wie er den europäischen Streaming-Markt einschätzt und in welche Titel er aktuell investiert ist – inklusive Oracle als Überraschungskandidat.

🔍 Themen im Überblick:
🔹Einschätzungen zu Netflix & Disney
🔹Europa im Streaming-Vergleich
🔹Potenzial für neue Übernahmen
🔹Oracles strategische Position
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

11:26 UBS Logo UBS KeyInvest: Eine Woche voller Weichenstellungen
09:49 Logo WHS DAX, Dow, Bitcoin, Gold und Aktien im Fokus: Interaktiver Marktausblick heute um 10:30 Uhr
09:27 Marktüberblick: Porsche AG nach Zahlen im Fokus
08:53 SMI beendet Verlustserie
24.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Barry Callebaut
23.10.25 Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
23.10.25 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (51.5%) auf Applied Materials Inc, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, QUALCOMM Inc
23.10.25 US-Banken in einem neuen Zinsumfeld
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’992.21 19.12 BDKS2U
Short 13’290.71 13.14 3OUBSU
Short 13’743.12 8.92 BNNS3U
SMI-Kurs: 12’494.11 27.10.2025 15:42:33
Long 11’910.46 18.83 SKIBKU
Long 11’674.32 13.94 S7MBDU
Long 11’154.25 8.89 BNJS4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Roche-Aktie bricht ein: Negativer Analystenkommentar belastet den Pharmariesen
Bitcoin im Fokus: Bleibt der "Uptober" dieses Jahr aus?
Hoffnung im Handelskonflikt: SMI leichter -- DAX stärker -- US-Börsen mit neuen Rekorden -- Asiens Börsen letztlich im Plus - Nikkei erstmals über 50'000er-Marke
EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Oliver Burkhard, Allocation of 3,828 no-par value bearer limited partnership shares in TKMS AG & Co. KGaA as part of the spin-off from thyssenkrupp AG
Novartis-Aktie im Minus, Avidity Biosciences-Aktie mit Kurssprung: Novartis übernimmt Avidity Biosciences
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Experten zuversichtlich: So stehen dir Chancen für eine Jahresendrally an den Börsen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
So viel hätte eine Investition in Dogecoin von vor 10 Jahren abgeworfen

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
15:53 Spanien vor Regierungskrise: Katalanen brechen mit Sánchez
15:50 Merz will sich bei Türkei-Besuch auf Erdogan konzentrieren
15:49 Unterstützung für Dobrindts Pläne zu aktiver Cyberabwehr
15:47 Nordkoreas Außenministerin bei Putin in Moskau
15:40 Ölpreise stoppen Anstieg
15:40 RWE-Aktie steigt: Gaskraftwerk soll 2030 den Betrieb aufnehmen
15:26 ROUNDUP/Aktien New York: Zollstreit-Entspannung sorgt für neue Rekorde
15:25 ROUNDUP: 500.000 Vögel getötet - Werden Eier teurer, Gänse knapp?
15:22 Gipfel zu öffentlicher Sicherheit - Banaszak bezweifelt Idee
15:19 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 27.10.2025 - 15.15 Uhr