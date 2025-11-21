HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für HSBC von 950 auf 1050 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Sorgen um den britischen Staatshaushalt belasteten schon zu lange die Bewertungen der hiesigen Banken und Spezialkreditgeber, schrieb Robert Noble in seiner am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung. Wahrscheinlich werde sich der Markt schon bald der Prüfung der Kapital- und Liquiditätsausstattung durch die britische Notenbank als dem nächsten Kurstreiber zuwenden, was für die Banken mit dem größten Inlandsengagement ein wesentlicher positiver Faktor sein könnte./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Hold
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
10.50 £
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
11.78 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
10.36 £
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Robert Noble
KGV*:
-
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
