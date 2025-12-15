Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
15.12.2025 08:16:49

SMI verhalten erwartet -- DAX vor freundlichem Start -- Asiens Börsen in Rot

Der heimische Aktienmarkt soll verhalten in den Tag starten, während der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen erwartet wird. Asiens Börsen geben zum Wochenbeginn nach.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt wird mit leichten Verlusten erwartet.

Der SMI sowie die Nebenwertindizes SPI und SLI sollen etwas niedriger in die neue Woche starten.

Mit einem verhaltenen Start in die neue Woche rechnen Händler am Montag. Die Vorgaben aus den USA und Asien belasten weiter. Auch Europas Technologie-Aktien dürften daher mit einem kräftigen Minus starten. Europa könnte zudem unter schwachen China-Daten leiden. Der schwächere Anstieg der dortigen Einzelhandelsumsätze könnte die Luxus- und Konsumgüter-Hersteller unter Druck bringen. Hier war zuletzt sehr auf eine Erholung der Ausgabenfreude in China gesetzt worden. Bei den Wirtschaftsdaten wird etwas auf die deutschen Preise im Grosshandel im November geblickt. In der Eurozone stehen die Daten zur Industrieproduktion an. In den USA wird stärker als sonst auf den Empire State Manufacturing Index geblickt, da hier inmitten der Flut von nachgeholten US-Daten diesmal zeitnahe Informationen für Dezember vorgelegt werden.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt könnten am Montag wieder zugreifen.

Der DAX wird mit einer Erholungstendenz erwartet.

Nach dem Rücksetzer vom Freitag dürfte es am Montag für den DAX wieder nach oben gehen. Damit würde der Leitindex seinen Aufwärtstrend der vergangenen drei Wochen bestätigen. Nach unten bleiben die Blicke auf die 24.000-Punkte-Marke gerichtet, nach oben auf den Oktober-Rekord von 24.771 Zählern. Nicht nur bei Rüstungswerten stehen zu Wochenbeginn die andauernden Ukraine-Verhandlungen im Fokus. Das diplomatische Ringen um ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs geht in Berlin auf höchster Ebene weiter. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und die vom Sondergesandten Steve Witkoff angeführte US-Delegation wollen ihre intensiven Gespräche fortsetzen. Ansonsten dürften sich die Anleger auf den Arbeitsmarktbericht vorbereiten, der am Dienstag in den USA für Oktober und November nachgeholt wird. Wegen des wochenlangen Regierungsstillstands hatte die US-Notenbank Fed zuletzt im Dunkeln getappt, was die Situation am Jobmarkt betrifft. Neben dem Eindämmen der Inflation ist die Vollbeschäftigung das zweite entscheidende Ziel der amerikanischen Währungshüter.

WALL STREET

Die US-Börsen verbuchten am Freitag Verluste.

Der Dow Jones startete knapp im Plus in die Freitagssitzung und baute seine Gewinne zunächst aus. Bei 48.886,86 Punkten markierte er einen neuen Rekord. Anschliessend rutschte er jedoch ins Minus und notierte letztlich 0,51 Prozent tiefer bei 48'458,05 Punkten.
Der NASDAQ Composite gab bereits zum Start nach und fiel im Verlauf tiefer in die Verlustzone. Er verabschiedete sich 1,69 Prozent schwächer bei 23'195,17 Zählern in den Feierabend.

Am US-Aktienmarkt haben am Freitag Bedenken wegen hoher Bewertungen von Tech-Unternehmen die Stimmung belastet. In diesem Umfeld war von dem Schwung nichts mehr zu spüren, den zur Wochenmitte die US-Notenbank mit einer Leitzinssenkung ausgelöst hatte. Grund für die triste Stimmung waren ein nur in einem kleinen Teil etwas schlechter als gedachter Geschäftsbericht des Chipzulieferers Broadcom sowie ein Bericht zu möglichen Verzögerungen beim Bau von KI-Rechenzentren des IT-Konzerns a href="/aktien/oracle-aktie" target="_blank" rel="noopener">Oracle für OpenAI.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Montag von ihrer schwächeren Seite.

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 1,31 Prozent auf 50'168,11 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland sinkt der Shanghai Composite um 0,55 Prozent auf 3'868,05 Zähler.

In Hongkong geht es ebenso abwärts: Der Hang Seng notiert 1,22 Prozent tiefer bei 25'661,92 Einheiten (MEZ: 08:00).

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Montag tiefrot und folgen damit den negativen US-Vorgaben. Die globalen Vorbehalte gegenüber Technologieaktien sind auch in Asien mit fallenden Kursen spürbar. Den jüngsten Belastungsfaktor liefert Broadcom, der US-Halbleiterkonzern hat mit seinem Ausblick nicht überzeugt. Insbesondere die steigenden Ausgaben für KI stossen am Markt auf eine wachsende Skepsis. Dazu gesellen sich schwache Konjunkturdaten in China.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires
