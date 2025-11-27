Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'807 -0.1%  SPI 17'599 -0.1%  Dow 47'427 0.7%  DAX 23'774 0.2%  Euro 0.9327 0.0%  EStoxx50 5'649 -0.1%  Gold 4'152 -0.3%  Bitcoin 73'680 1.3%  Dollar 0.8055 0.2%  Öl 63.1 0.1% 
HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286

11.40
CHF
0.14
CHF
1.26 %
09:43:36
BRXC
27.11.2025 07:58:30

HSBC Overweight

HSBC Holdings
11.40 CHF 1.26%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HSBC nach dem veröffentlichten britischen Staatshaushalt mit einem Kursziel von 1230 Pence auf "Overweight" belassen. Die Auswirkungen auf Banken seien minimal und dies sei positiv, schrieb Analyst Aman Rakkar am Mittwochnachmittag. Banken spielten im britischen Haushalt wieder einmal keine Rolle, denn wie von ihm erwartet werde es keine besonderen Steuern auf Bankgeschäfte geben. Die Reform des ISA-Systems sowie Steuern auf Ersparnisse und Immobilien dürften nur minimale Auswirkungen haben./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 16:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 16:13 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Overweight
Unternehmen:
HSBC Holdings plc 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
12.30 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
12.30 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
10.63 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Aman Rakkar 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HSBC Holdings plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
mehr Nachrichten

Analysen zu HSBC Holdings plc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
07:58 HSBC Holdings Overweight Barclays Capital
21.11.25 HSBC Holdings Hold Deutsche Bank AG
03.11.25 HSBC Holdings Neutral UBS AG
30.10.25 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.25 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
