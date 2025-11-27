HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
HSBC Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HSBC nach dem veröffentlichten britischen Staatshaushalt mit einem Kursziel von 1230 Pence auf "Overweight" belassen. Die Auswirkungen auf Banken seien minimal und dies sei positiv, schrieb Analyst Aman Rakkar am Mittwochnachmittag. Banken spielten im britischen Haushalt wieder einmal keine Rolle, denn wie von ihm erwartet werde es keine besonderen Steuern auf Bankgeschäfte geben. Die Reform des ISA-Systems sowie Steuern auf Ersparnisse und Immobilien dürften nur minimale Auswirkungen haben./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 16:13 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Overweight
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
12.30 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
12.30 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
10.63 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Aman Rakkar
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
|
09:28
|Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
26.11.25
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
26.11.25
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zeigt sich fester (finanzen.ch)
|
25.11.25
|OpenAI needs to raise at least $207bn by 2030 so it can continue to lose money, HSBC estimates (Financial Times)
|
25.11.25
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 mit Kursplus (finanzen.ch)
|
25.11.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
24.11.25
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Start mit Kursplus (finanzen.ch)
|
20.11.25
|Freundlicher Handel: STOXX 50 in Grün (finanzen.ch)
Aktien in diesem Artikel
|HSBC Holdings plc
|11.40
|1.26%
