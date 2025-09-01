|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Medienbericht
|
01.09.2025 12:42:40
HSBC-Aktie gewinnt: Früherer Barclays-Finanzchef Kheraj könnte neuer HSBC-Chairman werden
HSBC kommt auf der Suche nach einem neuen Chairman offenbar voran.
DJG/DJN/mgo/sha
DOW JONES
Weitere Links:
Nachrichten zu HSBC Holdings plc (Spons. ADRs)
|
29.08.25
|HSBC Aktie News: HSBC am Abend tiefer (finanzen.ch)
|
29.08.25
|HSBC Aktie News: HSBC am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
30.07.25
|HSBC-Aktie deutlich tiefer: HSBC mit Gewinneinbruch - Erwartungen verfehlt (finanzen.ch)
|
29.07.25
|Ausblick: HSBC zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.07.25
|Erste Schätzungen: HSBC legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
09.07.25
|HSBC-Analysten warnen vor Ende der Goldpreis-Rally (finanzen.ch)
|
02.06.25
|HSBC-Aktie ohne viel Bewegung: HSBC beendet Bankgeschäfte mit kleinen US-Kunden (Dow Jones)
|
16.05.25
|HSBC-Aktie etwas leichter: HSBC optimiert Investmentbanking-Sparte (Dow Jones)
Analysen zu HSBC Holdings plc
|27.08.25
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.25
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.08.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|27.08.25
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.25
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.08.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|27.08.25
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.25
|HSBC Holdings Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|03.07.25
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.25
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.25
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.08.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI verhalten freundlich -- DAX legt zu -- Märkte in Fernost schliessen uneins - Nikkei fällt
Zum Start in die neue Börsenwoche zeigt sich der heimische Aktienmarkt etwas fester, während auch der deutsche Leitindex zulegen kann. Die asiatischen Aktienmärkten tendierten derweil am Montag in verschiedene Richtungen.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}