Buffett feiert 95. Geburtstag: Führungswechsel und neue Herausforderungen für Berkshire Hathaway-Aktie
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag
HSBC-Aktie gewinnt: Früherer Barclays-Finanzchef Kheraj könnte neuer HSBC-Chairman werden
SIX Group: Börsenumsätze im August stark gefallen - Plus im Vergleich zum Vorjahr
Bitcoin, Ether & Co. im August 2025: Die Performance der Kryptowährungen
01.09.2025 12:42:40

HSBC-Aktie gewinnt: Früherer Barclays-Finanzchef Kheraj könnte neuer HSBC-Chairman werden

HSBC-Aktie gewinnt: Früherer Barclays-Finanzchef Kheraj könnte neuer HSBC-Chairman werden

HSBC kommt auf der Suche nach einem neuen Chairman offenbar voran.

Wie Sky News berichtet, hat die britische Bank den früheren Barclays-CFO und ehemaligen stellvertretenden Chairman von Standard Chartered, Naguib Kheraj, in die engere Wahl genommen. HSBC habe für die Nachfolge von Mark Tucker, der am 30. September als Chairman aufhört, eine kleine Zahl von Kandidaten ausgewählt. Sky News hat bei HSBC wegen einer Stellungnahme angefragt.

Im Londoner Handel gewinnt die HSBC-Aktie zeitweise 0,61 Prozent auf 9,53 Pfund.

DOW JONES

DOW JONES

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

