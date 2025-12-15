Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Erheblicher Mittelzufluss 15.12.2025 09:45:36

HBM-Aktie steigt: Swixx-Beteiligung wird zum Grossteil abgestossen

HBM-Aktie steigt: Swixx-Beteiligung wird zum Grossteil abgestossen

HBM Healthcare Investments verkauft einen Grossteil seiner 21,5-Prozent-Beteiligung an Swixx Biopharma.

Die Firma versilbert damit eine ihrer wichtigsten Beteiligungen.

Käuferin des Pakets an Swixx Biopharma ist die Investmentgesellschaft SK Capital Partners. Diese kauft auch anderen Swixx-Biopharma-Aktionären, konkret den Gründern und der Investmentfirma Mérieux, Aktien ab und hält damit künftig eine Mehrheit am Unternehmen. HBM werde aber weiterhin eine bedeutende Beteiligung halten, heisst es in einem Communiqué vom Montag.

Die Transaktion bewertet Swixx Biopharma laut den Angaben mit über 1,5 Milliarden Euro und führt zu einer Erhöhung des Nettoinventarwerts pro HBM-Aktie um rund 13,50 Franken, was einem Anstieg von 5 Prozent entspreche. Der Abschluss wird im ersten Halbjahr 2026 erwartet.

Erheblicher Mittelzufluss

Dieser werde auch zu einem "erheblichen Mittelzufluss" führen, welcher den ausgewiesenen Buchwert der Beteiligung per 30. September übersteige. Der Verkehrswert der Beteiligung wurde damals mit gut 230 Millionen Franken angegeben. Der Verkehrswert aller HBM-Beteiligungen summierte sich auf gut 1,8 Milliarden Franken.

Die 2017 erfolgte Beteiligung ist laut HBM eine grosse Erfolgsgeschichte. Der Umsatz stieg von 40 Millionen Euro auf voraussichtlich 1,3 Milliarden im Jahr 2026. HBM Healthcare habe insgesamt 26 Millionen Euro investiert und schon bislang 10,5 Millionen an Kapitalrückzahlungen erhalten. Insgesamt habe die Investition bis heute einen Mehrwert von rund 300 Millionen Franken generiert - mehr als das Zehnfache des ursprünglichen Investitionsbetrags.

Swixx Biopharma ist eine Kommerzialisierungsplattform, die das Portfolio von Pharmaunternehmen in den Märkten vertritt, in die diese nicht eintreten möchten. Swixx Biopharma ist in mehreren Ländern in Mittel- und Osteuropa, Griechenland, Eurasien und mehreren GUS-Staaten, im Nahen Osten und in Lateinamerika tätig.

HBM Healthcare Investments wird gemäss Mitteilung weiterhin einen Anteil von 25,1 Prozent an Swixx Healthcare halten, die 2024 aus Swixx Biopharma ausgegliedert wurde.

Die HBM-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 2,51 Prozent auf 224,50 Franken.

rw/cg

Zug (awp)

Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com
