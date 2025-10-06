HSBC Holdings 11.46 CHF 1.35% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für HSBC von 1060 auf 1089 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei den Ende Oktober anstehenden Quartalszahlen der Bank dürften der robuste Zinsüberschuss und das Wachstum außerhalb der Zinseinnahmen im Fokus stehen, schrieb Gurpreet Singh Sahi in einem am Montag vorliegenden Ausblick./gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 18:14 / HKT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





