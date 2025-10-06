Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286

11.46
CHF
0.15
CHF
1.35 %
14:12:30
BRXC
HSBC Holdings
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für HSBC von 1060 auf 1089 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei den Ende Oktober anstehenden Quartalszahlen der Bank dürften der robuste Zinsüberschuss und das Wachstum außerhalb der Zinseinnahmen im Fokus stehen, schrieb Gurpreet Singh Sahi in einem am Montag vorliegenden Ausblick./gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 18:14 / HKT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Buy
Unternehmen:
HSBC Holdings plc 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
10.89 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
10.63 £ 		Abst. Kursziel*:
2.43%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
10.65 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
2.25%
Analyst Name::
Gurpreet Singh Sahi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HSBC Holdings plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu HSBC Holdings plc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:58 HSBC Holdings Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.09.25 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
09.09.25 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.08.25 HSBC Holdings Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.08.25 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen
