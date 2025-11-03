HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
11.35CHF
0.26CHF
2.34 %
09:32:09
BRXC
03.11.2025 10:35:58
HSBC Neutral
HSBC Holdings
11.35 CHF 2.34%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für HSBC von 980 auf 1035 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jason Napier attestierte der Großbank am Freitagabend in seiner Nachbetrachtung ein starkes drittes Quartal./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 17:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Neutral
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
10.35 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
10.64 £
|
Abst. Kursziel*:
-2.73%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
10.66 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.95%
|
Analyst Name::
Jason Napier
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
|
31.10.25
|Die Expertenmeinungen zur HSBC-Aktie im Oktober 2025 (finanzen.net)
|
31.10.25
|STOXX-Handel STOXX 50 beginnt die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
30.10.25
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 mit Abgaben (finanzen.ch)
|
30.10.25
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
29.10.25
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.ch)
|
29.10.25
|STOXX-Handel STOXX 50 verliert nachmittags (finanzen.ch)
|
29.10.25
|Börse Europa: STOXX 50 startet in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
28.10.25
|Optimismus in London: FTSE 100 letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|10:35
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|HSBC Holdings plc
|11.35
|2.34%
