Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HSBC nach Daten der Bank of England vom Oktober auf "Neutral" belassen. Analyst Jason Napier sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu britischen Banken von einer guten Kredit- und Einlagendynamik. Er bleibe bei "Overweight" für die heimische britische Bankenbranche./ck/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 17:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 17:29 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.