HSBC Neutral

HSBC Holdings
11.61 CHF 0.41%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HSBC nach Daten der Bank of England vom Oktober auf "Neutral" belassen. Analyst Jason Napier sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu britischen Banken von einer guten Kredit- und Einlagendynamik. Er bleibe bei "Overweight" für die heimische britische Bankenbranche./ck/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 17:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 17:29 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Neutral
Unternehmen:
HSBC Holdings plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
10.86 £ 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
10.87 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Jason Napier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

15:03 HSBC Holdings Neutral UBS AG
06:55 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 HSBC Holdings Overweight Barclays Capital
21.11.25 HSBC Holdings Hold Deutsche Bank AG
03.11.25 HSBC Holdings Neutral UBS AG
mehr Analysen
