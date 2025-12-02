HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
11.61CHF
0.05CHF
0.41 %
15:08:52
BRXC
02.12.2025 15:03:53
HSBC Neutral
HSBC Holdings
11.61 CHF 0.41%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HSBC nach Daten der Bank of England vom Oktober auf "Neutral" belassen. Analyst Jason Napier sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu britischen Banken von einer guten Kredit- und Einlagendynamik. Er bleibe bei "Overweight" für die heimische britische Bankenbranche./ck/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 17:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 17:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
|
11:51
|HSBC chief pledges to be ‘ruthless’ in elevating bank to top 5 status (Financial Times)
|
09:29
|Schwacher Handel: STOXX 50 beginnt Dienstagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
01.12.25
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 schliesst im Minus (finanzen.ch)
|
01.12.25
|HSBC signs deal to use Mistral’s AI tools (Financial Times)
|
01.12.25
|HSBC and another chaotic chair search (Financial Times)
|
30.11.25
|November 2025: Die Expertenmeinungen zur HSBC-Aktie (finanzen.net)
|
27.11.25
|Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
26.11.25
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu HSBC Holdings plc
|15:03
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|06:55
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|21.11.25
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
