SMI 12'921 -0.1%  SPI 17'761 0.0%  Dow 47'797 0.5%  DAX 24'110 -0.2%  Euro 0.9351 -0.3%  EStoxx50 5'702 -0.3%  Gold 4'203 -0.1%  Bitcoin 74'117 -0.9%  Dollar 0.8028 -0.4%  Öl 61.6 -0.8% 
Stanley Druckenmiller: Diese Aktien hielt er im 3. Quartal 2025
TUI-Aktie sinkt dennoch: Nach starken Zahlen kehrt die Dividende zurück
Investmentfonds werden zu ETFs: Chancen und Risiken für Anleger
Warum die Tesla-Aktie in Europa unter Druck steht - und welche Faktoren tatsächlich dominieren
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag
National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01

STOXX 50 aktuell 10.12.2025 17:58:26

Freundlicher Handel: Anleger lassen STOXX 50 letztendlich steigen

Freundlicher Handel: Anleger lassen STOXX 50 letztendlich steigen

In Europa standen die Signale heute auf Stabilisierung.

UniCredit
62.19 CHF 1.00%
Kaufen Verkaufen

Am Mittwoch beendete der STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.08 Prozent) bei 4’809.22 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.068 Prozent auf 4’802.22 Punkte an der Kurstafel, nach 4’805.48 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4’816.42 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4’788.62 Punkten lag.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der STOXX 50 bereits um 0.052 Prozent. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 10.11.2025, einen Stand von 4’781.32 Punkten auf. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 10.09.2025, den Stand von 4’555.96 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.12.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4’402.17 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 10.84 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4’897.91 Punkte. Bei 3’921.71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Novo Nordisk (+ 3.31 Prozent auf 309.10 DKK), HSBC (+ 3.20 Prozent auf 11.02 GBP), BAT (+ 2.23 Prozent auf 43.99 GBP), Roche (+ 2.12 Prozent auf 322.00 CHF) und UniCredit (+ 1.45 Prozent auf 66.56 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-1.92 Prozent auf 1’610.00 EUR), Novartis (-1.31 Prozent auf 105.42 CHF), London Stock Exchange (LSE) (-1.18 Prozent auf 83.66 GBP), National Grid (-1.06 Prozent auf 11.17 GBP) und Siemens (-1.05 Prozent auf 231.60 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 18’263’370 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 373.337 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

2025 hat die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die BNP Paribas-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.60 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Tops und Flops im STOXX 50
Zu allen Marktberichten
Alle STOXX 50-Werte im Überblick

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Analysen zu National Grid plc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
05.12.25 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.12.25 National Grid Overweight Barclays Capital
14.11.25 National Grid Outperform Bernstein Research
07.11.25 National Grid Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.11.25 National Grid Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
