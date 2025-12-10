National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
|
10.12.2025 17:58:26
Freundlicher Handel: Anleger lassen STOXX 50 letztendlich steigen
In Europa standen die Signale heute auf Stabilisierung.
Am Mittwoch beendete der STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.08 Prozent) bei 4’809.22 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.068 Prozent auf 4’802.22 Punkte an der Kurstafel, nach 4’805.48 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4’816.42 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4’788.62 Punkten lag.
STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche kletterte der STOXX 50 bereits um 0.052 Prozent. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 10.11.2025, einen Stand von 4’781.32 Punkten auf. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 10.09.2025, den Stand von 4’555.96 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.12.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4’402.17 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 10.84 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4’897.91 Punkte. Bei 3’921.71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Heutige Tops und Flops im STOXX 50
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Novo Nordisk (+ 3.31 Prozent auf 309.10 DKK), HSBC (+ 3.20 Prozent auf 11.02 GBP), BAT (+ 2.23 Prozent auf 43.99 GBP), Roche (+ 2.12 Prozent auf 322.00 CHF) und UniCredit (+ 1.45 Prozent auf 66.56 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-1.92 Prozent auf 1’610.00 EUR), Novartis (-1.31 Prozent auf 105.42 CHF), London Stock Exchange (LSE) (-1.18 Prozent auf 83.66 GBP), National Grid (-1.06 Prozent auf 11.17 GBP) und Siemens (-1.05 Prozent auf 231.60 EUR).
Diese STOXX 50-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 18’263’370 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 373.337 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick
2025 hat die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die BNP Paribas-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.60 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu National Grid plc
17:58
|Freundlicher Handel: Anleger lassen STOXX 50 letztendlich steigen (finanzen.ch)
05.12.25
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 schlussendlich in Rot (finanzen.ch)
05.12.25
|Börse Europa: STOXX 50 in Grün (finanzen.ch)
04.12.25
|Handel in Europa: So steht der STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
04.12.25
|FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel hätte eine Investition in National Grid von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
04.12.25
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.ch)
02.12.25
|Fehlende Impulse in Europa: STOXX 50 kaum bewegt (finanzen.ch)
30.11.25
|Die Expertenmeinungen zur National Grid-Aktie im November 2025 (finanzen.net)
Analysen zu National Grid plc
|05.12.25
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|National Grid Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
