HSBC Holdings 10.22 CHF 0.35% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für HSBC von 1150 auf 1200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aman Rakkar hob in der am Dienstag vorliegenden Analyse die Schätzungen für die Großbank an. Rakkar begründet dies mit stärkeren Aussichten für die Zinseinkünfte nebst wahrscheinlichen Impulsen aus einer vollständigen Integration der Hang Seng Bank./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 22:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.