HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
10.22CHF
0.04CHF
0.35 %
09:00:15
BRXC
21.10.2025 10:00:17
HSBC Overweight
HSBC Holdings
10.22 CHF 0.35%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für HSBC von 1150 auf 1200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aman Rakkar hob in der am Dienstag vorliegenden Analyse die Schätzungen für die Großbank an. Rakkar begründet dies mit stärkeren Aussichten für die Zinseinkünfte nebst wahrscheinlichen Impulsen aus einer vollständigen Integration der Hang Seng Bank./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 22:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Overweight
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
12.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
9.85 £
|
Abst. Kursziel*:
21.89%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
9.89 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.39%
|
Analyst Name::
Aman Rakkar
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
