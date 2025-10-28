HSBC Holdings 10.92 CHF 1.83% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für HSBC von 1200 auf 1230 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Aman Rakkar hob am Mittwoch in seinem Resume des Quartalsberichts seine Ergebnisschätzungen etwas an. Er attestierte der Bank bessere Ertragsaussichten, gerade im Zinsgeschäft./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 01:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 04:00 / GMT



