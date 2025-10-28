HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
10.92CHF
0.20CHF
1.83 %
28.10.2025
BRXC
29.10.2025 06:52:52
HSBC Overweight
HSBC Holdings
10.92 CHF 1.83%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für HSBC von 1200 auf 1230 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Aman Rakkar hob am Mittwoch in seinem Resume des Quartalsberichts seine Ergebnisschätzungen etwas an. Er attestierte der Bank bessere Ertragsaussichten, gerade im Zinsgeschäft./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 01:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Overweight
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
12.30 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
10.50 £
|
Abst. Kursziel*:
17.12%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
10.50 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.12%
|
Analyst Name::
Aman Rakkar
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
