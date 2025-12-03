HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
HSBC Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für HSBC auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1050 Pence belassen. Analystin Anke Reingen geht mit "selektivem Optimismus" für Europas Banken in das Jahr 2026. Die Kurse korrelierten historisch stark mit besseren Konjunkturprognosen, so die Expertin am Freitag in ihrem Ausblick. Und obwohl viel über eine Belebung gesprochen werde, seien die Schätzungen für das europäische Wirtschaftswachstum noch nicht gestiegen. Trotz positiver Erwartungen blieben allerdings weiter Wolken am Himmel, auch geopolitische, die die Bankenaktien nach ihrem starken Lauf auch verwundbar machten./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:49 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Sector Perform
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
10.50 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
10.73 £
|
Abst. Kursziel*:
-2.11%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
10.70 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.91%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
|
03.12.25
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels in Grün (finanzen.ch)
|
03.12.25
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
03.12.25
|Zuversicht in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 am Mittwochmittag steigen (finanzen.ch)
|
03.12.25
|HSBC macht Brendan Nelson zum neuen Verwaltungsratschef (AWP)
|
03.12.25
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 startet in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
03.12.25
|HSBC appoints Brendan Nelson as chair after chaotic search (Financial Times)
|
02.12.25
|HSBC chief pledges to be ‘ruthless’ in elevating bank to top 5 status (Financial Times)
|
02.12.25
|Schwacher Handel: STOXX 50 beginnt Dienstagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
Analysen zu HSBC Holdings plc
|11:08
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|02.12.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|21.11.25
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|11:08
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|02.12.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|21.11.25
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|29.10.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|28.10.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|21.10.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|06.10.25
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:08
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|02.12.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.11.25
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|HSBC Holdings plc
|11.60
|0.83%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:12
|
UBS AG
Aurubis Neutral
|11:10
|
RBC Capital Markets
Intesa Sanpaolo Outperform
|11:10
|
RBC Capital Markets
ING Group Sector Perform
|11:10
|
RBC Capital Markets
Deutsche Bank Outperform
|11:09
|
RBC Capital Markets
UBS Outperform
|11:09
|
RBC Capital Markets
Santander Sector Perform
|11:09
|
RBC Capital Markets
BBVA Outperform