Finanzinvestor blockiert 15.12.2025 09:46:36

Cicor-Aktie in Rot: Widerstand gegen TT Electronics-Übernahme hält an

Cicor-Aktie in Rot: Widerstand gegen TT Electronics-Übernahme hält an

Der britische Finanzinvestor DBAY Advisors hat endgültig auf ein eigenes Übernahmeangebot für TT Electronics verzichtet und bleibt bei seiner Ablehnung der geplanten Übernahme durch Cicor.

DBAY will keine eigene Offerte für den britischen Elektronikkonzern abgeben, wie das Unternehmen am Montag in einer Mitteilung an die Londoner Börse schrieb.

Damit reagierte DBAY auf eine Vorgabe der britischen Übernahmekommission, die dem Investor nach entsprechenden Überlegungen eine Frist bis zum 15. Dezember gesetzt hatte, wie DBAY mitteilte. Gemäss britischem Takeover Code müsste DBAY bei einer eigenen Offerte mindestens 149 Pence je Aktie in bar bieten.

DBAY bekräftigte, die Konditionen des Cicor-Angebots für unattraktiv zu halten, und kündigte an, weiterhin gegen den Übernahmeplan zu stimmen.

Cicor will den britischen Mitbewerber TT Electronics für rund 300 Millionen Franken respektive rund 200 Pence je Aktie übernehmen. DBAY hält rund 24,5 Prozent an TT Electronics und hatte das Angebot früh kritisiert. Die für Mitte Dezember geplante Aktionärsversammlung wurde zuletzt verschoben, um zusätzliche Gespräche mit Investoren zu ermöglichen.

Für die Cicor-Papiere geht es via SIX zeitweise um 1,15 Prozent abwärts auf 129 Franken.

to/cg

Bronschhofen (awp)

Cicor-Aktie: Angebot für TT Electronics revidiert - Ausgabe neuer Aktien geplant

Bildquelle: Cicor Technologies
