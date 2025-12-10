Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Kursentwicklung im Fokus 10.12.2025 17:58:26

Handel in London: FTSE 100 beendet die Sitzung im Plus

Der FTSE 100 kam zum Handelsschluss nicht vom Fleck.





Am Mittwoch beendete der FTSE 100 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.14 Prozent) bei 9’655.53 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.785 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.000 Prozent auf 9’642.01 Punkte an der Kurstafel, nach 9’642.01 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 9’689.47 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 9’622.74 Einheiten.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der FTSE 100 bereits um 0.119 Prozent. Der FTSE 100 lag vor einem Monat, am 10.11.2025, bei 9’787.15 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9’225.39 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.12.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8’280.36 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 16.89 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 9’930.09 Punkten. Bei 7’544.83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Ocado Group (+ 20.67 Prozent auf 2.35 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 3.68 Prozent auf 11.40 GBP), HSBC (+ 3.20 Prozent auf 11.02 GBP), BAT (+ 2.23 Prozent auf 43.99 GBP) und Standard Chartered (+ 2.07 Prozent auf 17.04 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Halma (-2.32 Prozent auf 35.42 GBP), SSE (-2.24 Prozent auf 20.92 GBP), Land Securities Group (-1.92 Prozent auf 5.87 GBP), United Utilities (-1.71 Prozent auf 11.75 GBP) und Legal General (-1.71 Prozent auf 2.42 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 62’315’812 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 240.786 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Die 3i-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Legal General-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.86 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

