Index-Performance im Fokus 18.08.2025 22:34:12

Handel in New York: NASDAQ Composite beendet den Montagshandel in der Gewinnzone

Am Montag legten Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der NASDAQ Composite schloss am Montag nahezu unverändert (plus 0.03 Prozent) bei 21’629.77 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.028 Prozent auf 21’616.82 Punkte an der Kurstafel, nach 21’622.98 Punkten am Vortag.

Bei 21’651.50 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 21’559.33 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 18.07.2025, bei 20’895.66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, stand der NASDAQ Composite bei 19’211.10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, den Wert von 17’631.72 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 12.18 Prozent nach oben. Bei 21’803.75 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 14’784.03 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Amtech Systems (+ 14.84 Prozent auf 5.88 USD), Compugen (+ 8.39 Prozent auf 1.55 USD), Cogent Communications (+ 7.74 Prozent auf 36.90 USD), Century Casinos (+ 5.86 Prozent auf 2.53 USD) und Taylor Devices (+ 5.36 Prozent auf 44.85 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen SMC (-6.97 Prozent auf 317.08 USD), Dorel Industries (-4.94 Prozent auf 0.89 USD), Harvard Bioscience (-4.59 Prozent auf 0.50 USD), Heartland Express (-4.46 Prozent auf 7.92 USD) und Century Aluminum (-4.08 Prozent auf 22.31 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 33’947’481 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.765 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Upbound Group-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11.84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

