Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’354 2.0%  SPI 17’009 1.6%  Dow 46’441 0.1%  DAX 24’114 1.0%  Euro 0.9351 0.1%  EStoxx50 5’581 0.9%  Gold 3’866 0.2%  Bitcoin 93’630 3.1%  Dollar 0.7969 0.1%  Öl 65.5 -2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
NVIDIA-Aktie steckt Milliarden in OpenAI: Analysten gespalten
Tesla-Aktie im Fokus: Kritik am Autonomen Fahren reisst nicht ab - Influencer-Test misslingt
Investieren jenseit vom KI-Hype - Auf welche Aktien Capital Group setzt
September 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Rohstoff-Performance im 3. Quartal 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel
Suche...
Kursbewegungen 02.10.2025 03:23:03

Rohstoff-Performance im 3. Quartal 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel

Rohstoff-Performance im 3. Quartal 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Quartal stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

So bewegten sich die einzelnen Commodities im dritten Quartal 2025:

×

    Weitere Links:

    Hier finden Sie die Kurse von Goldmünzen
    Realtime-Rohstoff-Kurse
    Alle Nachrichten zu Rohstoffen

    Bildquelle: 1971yes / Shutterstock.com,elen_studio / Shutterstock.com, Ingvar Tjostheim / Shutterstock.com,Foto-Ruhrgebiet / Shutterstock.com
    Name Kaufen Verkaufen
    Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 10’235.75 9’758.09
    Gold Krügerrand 1 oz 3’149.62 3’029.41
    Gold Philharmoniker 1 oz 3’175.77 3’060.16
    Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 599.26 571.63
    Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 25’184.37 24’470.23
    Silber CombiBar® 100 g 238.97 145.95
    Silber Maple Leaf 1 oz 45.46 38.31
    Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller 1’384.40 1’184.54

    Meistgelesene Nachrichten

    September 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
    DroneShield-Aktie setzt Kursrally fort
    Aktien von Roche, Lonza, Novartis & Co im Aufwind: Medikamenten-Deal in den USA gibt Pharma-Aktien kräftigen Schub
    Neuer Vertriebspartner für Plug Power: Aktie hält sich im Anlegerinteresse
    Volatus Aerospace mit Deal über Batterielieferungen - Aktie zieht deutlich an
    3. Quartal 2025: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
    US-Medikamentendeal treibt an: SMI schlussendlich klar fester -- DAX schliesst über 24'000-Punkte-Marke -- Wall Street beendet Handel im Plus -- Nikkei letztlich niedriger - China-Börsen geschlossen
    Merck Aktie News: Merck zündet am Mittwochabend Kursrakete
    Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
    Occidental Petroleum-Aktie: Buffetts Berkshire Hathaway kommt offenbar grösstem Deal in mehreren Jahren näher

    Top-Rankings

    3. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
    Das vergangene Quartal hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten s ...
    Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
    3. Quartal 2025: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
    So bewegten sich die Einzelwerte des DAX im abgelaufenen Jahresviertel.
    Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
    September 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
    Der September 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich ...
    Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
    Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

    finanzen.net News

    Datum Titel
    {{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
    		{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}