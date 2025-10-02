|Kursbewegungen
|
02.10.2025 03:23:03
Rohstoff-Performance im 3. Quartal 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel
Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Quartal stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.
Anzeige
Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln
Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.Jetzt informieren
Weitere Links:
Bildquelle: 1971yes / Shutterstock.com,elen_studio / Shutterstock.com, Ingvar Tjostheim / Shutterstock.com,Foto-Ruhrgebiet / Shutterstock.com
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
|Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller
|10’235.75
|9’758.09
|Gold Krügerrand 1 oz
|3’149.62
|3’029.41
|Gold Philharmoniker 1 oz
|3’175.77
|3’060.16
|Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge
|599.26
|571.63
|Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller
|25’184.37
|24’470.23
|Silber CombiBar® 100 g
|238.97
|145.95
|Silber Maple Leaf 1 oz
|45.46
|38.31
|Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller
|1’384.40
|1’184.54
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Medikamentendeal treibt an: SMI schlussendlich klar fester -- DAX schliesst über 24'000-Punkte-Marke -- Wall Street beendet Handel im Plus -- Nikkei letztlich niedriger - China-Börsen geschlossen
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten zur Wochenmitte klar im Plus. Die US-Börsen zeigten sich etwas fester. Der japanische Leitindex gab zur Wochenmitte nach, die China-Börsen blieben daneben feiertagsbedingt geschlossen.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}