|S&P 500-Performance im Fokus
|
01.10.2025 22:33:46
Pluszeichen in New York: S&P 500 beendet den Handel mit Gewinnen
Der S&P 500 beendete den Mittwochshandel mit Gewinnen.
Der S&P 500 kletterte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0.34 Prozent auf 6’711.20 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 52.264 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.423 Prozent auf 6’660.18 Punkte an der Kurstafel, nach 6’688.46 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 6’656.20 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 6’718.48 Einheiten.
S&P 500 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0.745 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 6’460.26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6’198.01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2024, stand der S&P 500 bei 5’708.75 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 14.36 Prozent zu Buche. Bei 6’718.48 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’835.04 Zählern.
Tops und Flops im S&P 500
Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit AES (+ 16.79 Prozent auf 15.37 USD), Biogen (+ 10.09 Prozent auf 154.22 USD), Thermo Fisher Scientific (+ 9.42 Prozent auf 530.73 USD), Super Micro Computer (+ 9.28 Prozent auf 52.39 USD) und Charles River Laboratories International (+ 8.96 Prozent auf 170.48 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Corteva (-9.11 Prozent auf 61.47 USD), News B (-6.05 Prozent auf 32.46 USD), News (-5.73 Prozent auf 28.95 USD), Humana (-5.15 Prozent auf 246.77 USD) und Interpublic Group of Cos (-5.02 Prozent auf 26.51 USD).
Diese S&P 500-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 47’230’732 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.755 Bio. Euro.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick
Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). First Republic Bank-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 1’200.00 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu NVIDIA Corp.
|29.09.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
Let’s talk about Börsenjahr 2025 | Börsentag Zürich 2025
Ein besonderes Highlight des Börsentag Zürich 2025 war die grosse Diskussionsrunde mit:
👉 Thomas B. Kovacs (Sparkojote)
👉 Robert Halver (Baader Bank)
👉 Tim Schäfer (Finanzblogger, New York)
👉 Lars Erichsen (Börsencoach & YouTuber)
👉 David Kunz (COO, BX Swiss)
Gemeinsam analysieren sie die Entwicklungen an den Finanzmärkten 2025, teilen Einschätzungen zu aktuellen Trends und geben spannende Einblicke für Anleger.
📌 Themen im Fokus:
🔹Welche Krisen & geopolitischen Risiken beschäftigen die Märkte wirklich?
🔹Wie wirken sich Zölle speziell auf die Schweiz und ihre Exportwirtschaft aus?
🔹Zinspolitik: Unterschiede zwischen USA, Europa und Schweiz.
🔹Aktien vs. Immobilien: Welche Assetklasse lohnt sich 2025 mehr?
🔹Künstliche Intelligenz – Hype oder langfristiger Wachstumstreiber?
🔹Gold vs. Bitcoin: Welches Asset ist der bessere Schutz im Depot?
🔹Inflation, Liquidität und Notenbanken: Warum Sachwerte profitieren.
🔹Blick in die Glaskugel: Wo stehen Aktien & Krypto Ende 2025?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
