Pluszeichen in New York: S&P 500 beendet den Handel mit Gewinnen

Der S&P 500 beendete den Mittwochshandel mit Gewinnen.

Der S&P 500 kletterte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0.34 Prozent auf 6’711.20 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 52.264 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.423 Prozent auf 6’660.18 Punkte an der Kurstafel, nach 6’688.46 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6’656.20 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 6’718.48 Einheiten.

S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0.745 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 6’460.26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6’198.01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2024, stand der S&P 500 bei 5’708.75 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 14.36 Prozent zu Buche. Bei 6’718.48 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’835.04 Zählern.

Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit AES (+ 16.79 Prozent auf 15.37 USD), Biogen (+ 10.09 Prozent auf 154.22 USD), Thermo Fisher Scientific (+ 9.42 Prozent auf 530.73 USD), Super Micro Computer (+ 9.28 Prozent auf 52.39 USD) und Charles River Laboratories International (+ 8.96 Prozent auf 170.48 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Corteva (-9.11 Prozent auf 61.47 USD), News B (-6.05 Prozent auf 32.46 USD), News (-5.73 Prozent auf 28.95 USD), Humana (-5.15 Prozent auf 246.77 USD) und Interpublic Group of Cos (-5.02 Prozent auf 26.51 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 47’230’732 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.755 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). First Republic Bank-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 1’200.00 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

