Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Siemens Energy-Aktie mit Buy

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Energy von 110 auf 124 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ajay Patel erhöhte am Mittwoch seine Schätzung und honorierte damit die besseren Aussichten für das Geschäft mit Windkraftanlagen auf See. Zudem laufe das Geschäft im Bereich Gas and Power weiter gut, schrieb er und passte seine Bewertung an die Branche an.

Aktienanalyse online: Die Siemens Energy-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 5.0 Prozent auf 109.40 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 13.35 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten 843’749 Siemens Energy-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2025 legte das Papier um 117.1 Prozent zu. Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens Energy am 18.11.2025 präsentieren.

