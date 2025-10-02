Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Aktien im Aufwind: BYD-Auslieferungen im September rückläufig - Xpeng, NIO & Co. teils mit neuen Rekorden
Analysten sehen für Deutsche Telekom-Aktie Luft nach oben
Devisen nur wenig bewegt - Keine US-Daten zu erwarten
Tesla-Aktie im Fokus: Kritik am Autonomen Fahren reisst nicht ab - Influencer-Test misslingt
Rohstoff-Performance im 3. Quartal 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel
Suche...

Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Analyse im Blick 02.10.2025 11:22:45

Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Siemens Energy-Aktie mit Buy

Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Siemens Energy-Aktie mit Buy

Die Siemens Energy-Aktie wurde von Goldman Sachs Group Inc. genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Siemens Energy
102.48 CHF 4.83%
Kaufen Verkaufen

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Energy von 110 auf 124 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ajay Patel erhöhte am Mittwoch seine Schätzung und honorierte damit die besseren Aussichten für das Geschäft mit Windkraftanlagen auf See. Zudem laufe das Geschäft im Bereich Gas and Power weiter gut, schrieb er und passte seine Bewertung an die Branche an.

Aktienanalyse online: Die Siemens Energy-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 5.0 Prozent auf 109.40 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 13.35 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten 843’749 Siemens Energy-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2025 legte das Papier um 117.1 Prozent zu. Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens Energy am 18.11.2025 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 05:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Links:

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsstart zu

Bildquelle: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten