Intel Aktie 941595 / US4581401001

20.30
CHF
-0.36
CHF
-1.75 %
10:02:54
BRXC
20.08.2025 09:17:39

Intel Market-Perform

Intel
20.30 CHF -1.75%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Intel mit Blick auf eine mögliche amerikanische Staatsbeteiligung auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 21 US-Dollar belassen. Dass Intel für die im Rahmen eines US-Gesetzes zur Unterstützung der Chip-Industrie zugesagten Hilfen dem Staat zehn Prozent seiner Aktien überlassen solle, sei für den Halbleiterkonzern unvorteilhaft, schrieb Stacy Rasgon in einem schon am Montag vorliegenden Kommentar zu einem entsprechenden Medienbericht./gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 20:45 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 20:45 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intel Corp. Market-Perform
Unternehmen:
Intel Corp. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 21.00
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
$ 25.31 		Abst. Kursziel*:
-17.03%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
$ 25.33 		Abst. Kursziel aktuell:
-17.09%
Analyst Name::
Stacy Rasgon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Intel Corp.

