NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Intel mit Blick auf eine mögliche amerikanische Staatsbeteiligung auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 21 US-Dollar belassen. Dass Intel für die im Rahmen eines US-Gesetzes zur Unterstützung der Chip-Industrie zugesagten Hilfen dem Staat zehn Prozent seiner Aktien überlassen solle, sei für den Halbleiterkonzern unvorteilhaft, schrieb Stacy Rasgon in einem schon am Montag vorliegenden Kommentar zu einem entsprechenden Medienbericht./gl/tih;