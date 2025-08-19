|Kurse + Charts + Realtime
Intel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Intel mit Blick auf eine mögliche amerikanische Staatsbeteiligung auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 21 US-Dollar belassen. Dass Intel für die im Rahmen eines US-Gesetzes zur Unterstützung der Chip-Industrie zugesagten Hilfen dem Staat zehn Prozent seiner Aktien überlassen solle, sei für den Halbleiterkonzern unvorteilhaft, schrieb Stacy Rasgon in einem schon am Montag vorliegenden Kommentar zu einem entsprechenden Medienbericht./gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intel Corp. Market-Perform
|
Unternehmen:
Intel Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 21.00
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
$ 25.31
|
Abst. Kursziel*:
-17.03%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
$ 25.33
|
Abst. Kursziel aktuell:
-17.09%
|
Analyst Name::
Stacy Rasgon
|
KGV*:
-
