Aktie unter der Lupe 01.10.2025 08:05:00

NVIDIA-Aktie: Experten empfehlen NVIDIA im September mehrheitlich zum Kauf

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die NVIDIA-Aktie in den Fokus genommen.

NVIDIA
149.04 CHF 2.35%
Die NVIDIA-Aktie wurde im September 2025 von 13 Experten analysiert.

13 Experten raten die NVIDIA-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 215,00 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von NVIDIA auf 186,58 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.220,00 USD17,9129.09.2025
UBS AG205,00 USD9,8723.09.2025
Bernstein Research225,00 USD20,5923.09.2025
JP Morgan Chase & Co.215,00 USD15,2319.09.2025
Jefferies & Company Inc.--12.09.2025
UBS AG205,00 USD9,8709.09.2025

Redaktion finanzen.net

