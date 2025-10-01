NVIDIA-Aktie: Experten empfehlen NVIDIA im September mehrheitlich zum Kauf

Die NVIDIA-Aktie wurde im September 2025 von 13 Experten analysiert.

13 Experten raten die NVIDIA-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 215,00 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von NVIDIA auf 186,58 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 220,00 USD 17,91 29.09.2025 UBS AG 205,00 USD 9,87 23.09.2025 Bernstein Research 225,00 USD 20,59 23.09.2025 JP Morgan Chase & Co. 215,00 USD 15,23 19.09.2025 Jefferies & Company Inc. - - 12.09.2025 UBS AG 205,00 USD 9,87 09.09.2025

Redaktion finanzen.net