NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Aktie unter der Lupe
|
01.10.2025 08:05:00
NVIDIA-Aktie: Experten empfehlen NVIDIA im September mehrheitlich zum Kauf
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die NVIDIA-Aktie in den Fokus genommen.
Die NVIDIA-Aktie wurde im September 2025 von 13 Experten analysiert.
13 Experten raten die NVIDIA-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 215,00 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von NVIDIA auf 186,58 USD beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|220,00 USD
|17,91
|29.09.2025
|UBS AG
|205,00 USD
|9,87
|23.09.2025
|Bernstein Research
|225,00 USD
|20,59
|23.09.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|215,00 USD
|15,23
|19.09.2025
|Jefferies & Company Inc.
|-
|-
|12.09.2025
|UBS AG
|205,00 USD
|9,87
|09.09.2025
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
06:00
|How long can Nvidia stay ahead of Chinese competition? (Financial Times)
|
30.09.25
|Pluszeichen in New York: S&P 500 legt schlussendlich zu (finanzen.ch)
|
30.09.25
|Gewinne in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen (finanzen.ch)
|
30.09.25