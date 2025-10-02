Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783
02.10.2025 13:07:41
Just Eat Takeaway unter Prosus-Kontrolle - Anteil bei 90,1 Prozent - Aktie grün
Prosus ist bei Just Eat Takeaway am Ziel.
Das Delisting der Just Eat-Aktien von der Börse Amsterdam soll nun zum nächstmöglichen Zeitpunkt erfolgen. Just Eat wird in dem Angebot mit 4,1 Milliarden Euro bewertet.
Am Donnerstag stehen Just Eat-Aktien an der EURONEXT Amsterdam zwischenzeitlich 0,10 Prozent im Plus bei 20,26 Euro.
DOW JONES
Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com
