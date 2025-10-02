Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
02.10.2025 13:07:41

Just Eat Takeaway unter Prosus-Kontrolle - Anteil bei 90,1 Prozent - Aktie grün

Just Eat Takeaway unter Prosus-Kontrolle - Anteil bei 90,1 Prozent - Aktie grün

Prosus ist bei Just Eat Takeaway am Ziel.

Prosus
56.62 CHF 1.18%
Kaufen Verkaufen
Wie der Investor mitteilte, hat er sich im Rahmen seines Übernahmeangebots 90,1 Prozent der Anteile an dem Lieferando-Mutterkonzern gesichert. Alle Konditionen seien erfüllt, so dass die Transaktion abgeschlossen werden könne. Aktionäre, die ihre Anteile nicht angedient haben, können dies im Rahmen einer Nachfrist noch bis zum 16. Oktober tun.

Das Delisting der Just Eat-Aktien von der Börse Amsterdam soll nun zum nächstmöglichen Zeitpunkt erfolgen. Just Eat wird in dem Angebot mit 4,1 Milliarden Euro bewertet.

Am Donnerstag stehen Just Eat-Aktien an der EURONEXT Amsterdam zwischenzeitlich 0,10 Prozent im Plus bei 20,26 Euro.

DOW JONES

Delivery-Hero-Grossaktionär Prosus startet Akquisition von Just Eat Takeaway
Just Eat Takeaway-Aktie knapp tiefer: Prosus streckt Frist für Just Eat-Deal bis Oktober
Just Eat-Aktie tiefer: Weniger Essensbestellungen

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com

