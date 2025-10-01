General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008
01.10.2025 15:44:00
Lithium Americas-Aktie mit weiterem Kurssprung: Einstieg der US-Regierung bei wichtigem Lithium-Projekt
Aktien von Lithium Americas setzen ihre Rally weiter fort: Rückenwind kommt dabei von Seiten der US-Regierung, die Spekulationen über einen Einstieg bestätigt hat.
• GM ändert Abnahmevertrag, stärkt zusätzliche Absatzchancen
• Aktie mit Kursverdopplung innerhalb eines Monats
19,26 Prozent auf 6,81 US-Dollar gewinnt die Aktie von Lithium Americas am Mittwoch im Handel an der NYSE. Damit setzt die Aktie ihre Rally der vergangenen Tage und Wochen fort - auf Sicht von vier Wochen haben Anleger bereits jetzt ein sattes Plus von rund 102 Prozent in ihren Depots.
US-Regierung bestätigt Einstieg
Zuvor hatte der US-Energieminister Chris Wright gegenüber "Bloomberg TV" verlauten lassen, dass die US-Regierung einen 5-prozentigen Anteil an Lithium Americas und einen weiteren 5-prozentigen Anteil an der Thacker Pass-Mine des Unternehmens erwerben wird. Wright deutete ausserdem an, dass die Regierung eine Ausstiegsstrategie für ihre Investition haben wird.
Kurz darauf folgte auch die offizielle Bestätigung von Konzernseite: Man habe gemeinsam mit General Motors, Lithium Americas Joint-Venture-Partner im Lithiumprojekt Thacker Pass, eine unverbindliche Grundsatzvereinbarung mit dem US-Energieministerium über die Auszahlung der ersten Rate in Höhe von 435 Millionen US-Dollar des zuvor angekündigten Energieministeriumsdarlehens in Höhe von insgesamt 2,26 Milliarden US-Dollar getroffen, heisst es in einer Pressemitteilung.
Die US-Regierung erhalte fünf Prozent der Unternehmensanteile durch Optionsscheine zum Erwerb von Stammaktien des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,01 US-Dollar pro Aktie sowie eine fünfprozentige wirtschaftliche Beteiligung am Joint Venture durch Optionsscheine zum Erwerb von stimmrechtslosen, nicht übertragbaren Anteilen des Joint Ventures zu einem Ausübungspreis von 0,01 US-Dollar pro Einheit.
Weitere Hilfen kommen von Joint Venture-Partner GM. Dieser werde das Projekt zusätzlich unterstützen, indem er seinen Lithium-Abnahmevertrag ändere, um dem Joint Venture den Abschluss zusätzlicher Abnahmeverträge mit Dritten für bestimmte verbleibende Produktionsmengen zu ermöglichen, die voraussichtlich nicht von GM abgenommen werden, wie aus der Pressemitteilung von Lithium Americas weiter hervorgeht.
Thacker Pass mit strategischer Bedeutung
Jonathan Evans, Präsident und CEO von Lithium Americas, betonte: "Wir schätzen die Unterstützung der US-Regierung, von General Motors und unseren Partnern bei der Weiterentwicklung dieses wichtigen Weltklasseprojekts sehr. Gemeinsam verlagern wir die Lithiumproduktion in grossem Massstab in die USA, stärken die amerikanische Lieferkette, schaffen herausragende Arbeitsplätze und verbessern unsere langfristige Energiesicherheit und unseren Wohlstand."
Auch bei GM ist man von der Vereinbarung überzeugt: "Wir sind vom Thacker Pass-Projekt überzeugt. Es wird die Abhängigkeit der USA von Lithiumimporten verringern und die heimische Produktion in vielen Branchen unterstützen, darunter in der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigung und der Stabilität der Stromnetze sowie in der Automobilindustrie", wird Shilpan Amin, Senior Vice President Global Chief Procurement und Supply Chain Officer von General Motors im Rahmen der Mitteilung zitiert.
Die Lithiummine Thacker Pass in Nevada gilt als wichtiger strategischer Standort in den Bestrebungen der USA, die heimische Produktion kritischer Rohstoffe auszubauen. Damit soll die Abhängigkeit von China reduziert werden, das derzeit den weltweiten Markt für die Lithiumverarbeitung beherrscht.
Lithium spielt eine zentrale Rolle in Batterien und Energiespeichersystemen für Elektrofahrzeuge. Deshalb zählt es für die USA zu den Schlüsselmineralien.
Redaktion finanzen.ch
Let’s talk about Börsenjahr 2025 | Börsentag Zürich 2025
Ein besonderes Highlight des Börsentag Zürich 2025 war die grosse Diskussionsrunde mit:
👉 Thomas B. Kovacs (Sparkojote)
👉 Robert Halver (Baader Bank)
👉 Tim Schäfer (Finanzblogger, New York)
👉 Lars Erichsen (Börsencoach & YouTuber)
👉 David Kunz (COO, BX Swiss)
Gemeinsam analysieren sie die Entwicklungen an den Finanzmärkten 2025, teilen Einschätzungen zu aktuellen Trends und geben spannende Einblicke für Anleger.
📌 Themen im Fokus:
🔹Welche Krisen & geopolitischen Risiken beschäftigen die Märkte wirklich?
🔹Wie wirken sich Zölle speziell auf die Schweiz und ihre Exportwirtschaft aus?
🔹Zinspolitik: Unterschiede zwischen USA, Europa und Schweiz.
🔹Aktien vs. Immobilien: Welche Assetklasse lohnt sich 2025 mehr?
🔹Künstliche Intelligenz – Hype oder langfristiger Wachstumstreiber?
🔹Gold vs. Bitcoin: Welches Asset ist der bessere Schutz im Depot?
🔹Inflation, Liquidität und Notenbanken: Warum Sachwerte profitieren.
🔹Blick in die Glaskugel: Wo stehen Aktien & Krypto Ende 2025?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
